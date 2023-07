„Głos LGBTQ” będzie słyszalny na Synodzie o synodalności w Rzymie

REKLAMA

„Tęczowy kapelan” o. James Martin SJ ma nadzieję, że na Synodzie o Synodalności będą rozlegać się głosy ze środowiska LGBTQ+. Ojciec Święty zdecydował, że ten jezuita weźmie udział w październikowym zgromadzeniu. Martin przyznaje, że swoją obecność w Rzymie zamierza wykorzystać właśnie do tego, by zwrócić uwagę na «doświadczenia LGBTQ».

Jezuita złożył taką deklarację w rozmowie z magazynem America wydawanym przez jego zgromadzenie. Magazyn America przypomina z tej okazji, że w opublikowanym w czerwcu dokumencie roboczym Synodu o Synodalności, Instrumentum laboris, wprost pisze się, że osoby LGBTQ czują się «wykluczone» z Kościoła, a o. James Martin zamierza to jednak zmienić.

„Dla wielu ludzi LGBTQ, od tak dawna przyzwyczajonych do tego, że nawet się o nich nie wspomina – a już w ogóle się ich nie słucha – to jest historyczny krok naprzód” – powiedział Martin. „W związku z tym jeżeli mamy to potraktować w kategoriach światła lub cienia dla ludzi LGBTQ, to Synod jest dla nich zdecydowanie światłem” – dodał.

W przeszłości o. James Martin błogosławił paradom gejowskim w USA, kolportował w sieci wizerunek tęczowych różańców oraz sprofanowany wizerunek Matki Bożej z Częstochowy w tęczowej aureoli.

W wywiadach medialnych mówił, że wprawdzie nie wypowiada się na rzecz zmiany kościelnej oceny homoseksualizmu, ale publikował nagrania i teksty, w których… dezawuował nauczanie Pisma Świętego na ten temat.

W czerwcu tego roku opublikował na łamach magazynu America artykuł, w którym zrównał ze sobą udział w gejowskich paradach oraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, stwierdzając, że w obu przypadkach chodzi o… miłość. Z woli papieża Franciszka o. James Martin SJ będzie uczestnikiem październikowego Synodu o Synodalności.

Źródło: americamagazine.org/ PCh24.pl