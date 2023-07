Rosyjska FSB twierdzi, że udaremniła ataki na dwie swoje propagandowe celebrytki

REKLAMA

Rosyjska FSB twierdzi, że udaremniła ataki na Margaritę Simonian, redaktorkę naczelną sieci propagandowej telewizji Kremla – RT i na Ksenię Sobczak, córkę byłego burmistrza Sankt Petersburga, dawnego „mentora” Putina.

FSB twierdzi, że aresztowała „członków grupy neonazistowskiej” wynajętej za pieniądze przez ukraińskie służby w celu ich zabicia. Rosyjskie służby bezpieczeństwa (FSB) podały takie informacje w sobotę 15 lipca.

Margarita Simonian to jeden z głównych głosów kremlowskiej machiny medialnej, ale Ksenia Sobczak, to „influencerka” dość krytyczna wobec rosyjskiej ofensywy na Ukrainie. Prowadzi bardzo popularny kanał YouTube w Rosji, ale często krytykuje władze. Od momentu agresji na Ukrainę, opuszczała już Rosję i nie kryła dystansu do poczynań Kremla.

FSB twierdzi, że w piątek 14 lipca aresztowała w Moskwie i w obwodzie riazańskim członków neonazistowskiej grupy „Paragraf-88”. Mieli zostać zwerbowani przez ukraińskie służby za pieniądze. Kijów nie odniósł się do tych „rewelacji”.

Według Moskwy „członkowie neonazistowskiej grupy Paragraf-88 przeprowadzili rekonesans w poszukiwaniu adresu pracy i zamieszkania Simonian i Sobczak”. Według FSB mieli dostać po 1,5 mln rubli za każde zabójstwo.

Służby miały skonfiskować u członków grupy „karabin szturmowy Kałasznikow, 90 nabojów, noże, kastety, pałki gumowe, kajdanki i flagi z symbolami nazistowskimi oraz nazistowską literaturę, a sprzęt łączności i komputery z informacjami potwierdzającymi ich zbrodnicze zamiary”.

Rosyjska agencja RIA twierdzi, żę to „nie pierwsza próba tego rodzaju”, a „wiosną FSB poinformowała o aresztowaniu sześciu członków neonazistowskiej organizacji terrorystycznej Narodowy Socjalizm/Biała Siła – obywateli Rosji, którzy na polecenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy planowali zabójstwa”. Miało chodzić m.in. o znanego telewizyjnego dziennikarza i propagandzistę Władimira Sołowjowa.

Źródło: AFP/ RIA Novosti