Djokovic przegrywa w finale po morderczym pojedynku

W finale Wimbledonu najwyżej rozstawiony Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał broniącego tytułu Serba Novaka Djokovica 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4. To jego drugi w karierze, ale pierwszy w Londynie wielkoszlemowy triumf.

36-letni Djokovic Wimbledon wygrywał w 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 i 2022 roku. W tym sezonie walczył o ósmy tytuł, który byłby wyrównaniem rekordu Szwajcara Rogera Federera. Nie udało się, chociaż był faworytem.

Londyńska trawa okazała się łaskawsza dla młodszego o 16 lat Alcaraza, ktory do tej pory w Wielkim Szlemie triumfował tylko raz w nowojorskim US Open w 2022 roku.

Hiszpan z Djokovicem mierzył się po raz trzeci w karierze i pokonał go drugi raz. Pojedynek był bardzo zacięty. Mecz był pięciosetowy. Pierwszą partię wygrał łatwo Serb 6:1 i wydawało się, że „ma z górki”.

Drugi set zakończył się „dogrywką” i wynikiem 7:6 (8-6) dla Hiszpana. W trzecim secie Alcaraz odegrał się za pierwszą partię i wygrał 6:1. Djokovic wygrał jeszcze czwartego seta 6:3, ale w ostatnim musiał uznać wyższość Hiszpana i przegrał 4:6.

Rekordzistą wśród mężczyzn w wygranych turniejach na trawiastych kortach All England Clubu w Londynie pozostaje Roger Federer. Szwajcar ośmiokrotnie zwyciężał tu w latach 2003-2007, 2009, 2012, 2017.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023