Media piszą o „pięciu Niemcach” zatrzymanych za gwałt na 18-latce w Hiszpanii. Zgadza się, ale nie do końca…

REKLAMA

Sędzia sądu śledczego w Palma zdecydował o tymczasowym aresztowaniu w sobotę wieczorem pięciu z sześciu „turystów niemieckich” w wieku od 21 do 23 lat, zatrzymanych pod zarzutem zbiorowego gwałtu na 18-letniej Niemce w jednym z hoteli na Playa de Palma na Majorce.

Według źródeł sądowych, na które powołują się media młoda kobieta przebywała na Majorce na wakacjach z kilkoma swoimi koleżankami. Wyspa jest chętnie odwiedzana przez turystów niemieckich.

REKLAMA

W minioną środę poznała jednego ze swoich „rodaków”, rozmawiała z nim w restauracji przy plaży, pili alkohol. Później para poszła do pokoju hotelowego, gdzie zatrzymał się Niemiec wraz ze swoimi przyjaciółmi. Podczas zbliżenia, do którego doszło za zgodą kobiety, do pokoju weszło pięciu kolegów mężczyzny.

Zgodnie z opublikowanym w sobotę raportem policji czterech z nich zmusiło dziewczynę do stosunków seksualnych wbrew jej woli, a jeden nagrywał zdarzenie telefonem komórkowym. Po powrocie do swojego hotelu dziewczyna powiadomiła policje, która zatrzymała wszystkich zamieszanych w zbiorowy gwałt. Policja skonfiskowała telefon z nagraniem stanowiącym dowód w postępowaniu karnym. Wezwana przez funkcjonariuszy karetka pogotowia zabrała poszkodowaną do szpitala.

Wszystko się zgadza, z tym, że ani PAP, ani inne media jakoś nie podały drobnego szczegółu, że cała szóstka turystów z niemieckimi paszportami miała pochodzenie tureckie.

🇪🇸 Palma. Sześciu Turków z niemieckim paszportem zgwałciło zbiorowo 18-letnią Niemkę na Majorce w pokoju hotelowym. Do tej pory media mówiły o "niemieckich turystach". Jednak wszyscy podejrzani mają tureckie pochodzenie.https://t.co/joM8jEP1Bi — Adam Gwiazda (@delestoile) July 16, 2023

Pięciu Niemców w areszcie za zbiorowy gwałt na 18-latce na Majorce#PAPinformacje https://t.co/zNoGaB5K9I — PAP (@PAPinformacje) July 16, 2023

Źródło: PAP