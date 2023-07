Netanjahu wyjaśnia, dlaczego nagle wylądował w szpitalu. „To nie był dobry pomysł”

REKLAMA

Premier Izraela Benjamin Netajahu opublikował w sobotę nagranie ze szpitala, w którym przekazał, że czuje się dobrze. Szef izraelskiego rządu został przewieziony do szpitala, gdy zasłabł w swoim domu w Cezarei na północy kraju.

„Wczoraj (piątek) byłem z żoną nad Jeziorem Galilejskim, w słońcu, bez kapelusza, bez wody… to nie był dobry pomysł” – powiedział Netanjahu.

REKLAMA

„Dzięki Bogu czuję się bardzo dobrze” – dodał Netanjahu.

תודה רבה לכולכם! ❤️ pic.twitter.com/idRD1xiqRx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 15, 2023

Netanjahu został przewieziony do szpitala w sobotę po tym, jak źle się poczuł, poinformowały izraelskie media, dodając, że podczas transportu był w pełni przytomny.

W przesłaniu wideo ze szpitala Netanjahu zaapelował: mam do was jedną prośbę, jesteśmy w środku fali upałów, więc proszę was, spędzajcie mniej czasu na słońcu, pijcie więcej wody i obyśmy wszyscy mieli dobry tydzień”.

Powołując się na źródła bliskie Netanjahu, izraelskie media podały, że wcześniej skarżył się on na złe samopoczucie.

Od wtorku Izrael zmaga się z falą upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza.

Izrael i inne kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej należą do obszarów dotkniętych zmianami klimatu, w których temperatury rosną dwukrotnie szybciej niż średnia globalna.