Danone i Carslberg ogłosiły zamiar opuszczenia rosyjskiego rynku po zaatakowaniu Ukrainy, ale firmy dość długo szukały zmniejszenia ewentualnych strat. Teraz 98,56% akcji rosyjskiego browaru Baltika, należącego do duńskiego Carlsberga oraz dziesiątki tysięcy akcji należących do Danone trafiło „tymczasowo” pod kontrolę państwa rosyjskiego.

Dekret w tej sprawie został opublikowany w niedzielę 16 lipca. Zgodnie z ukazem podpisanym przez samego Władimira Putina i opublikowanym na oficjalnym rosyjskim portalu dziennika ustaw, 83 292 493 000 akcji „Danone Rosja”, należących do grupy „Produits Laitiers Frais Est Europe” znalazło się pod kontrolą państwa rosyjskiego. Dotyczy to także 85 000 innych akcji należących do do grupy „Danone Trade”.

Dekret stanowi też o przejęciu „tymczasowo” ponad 98% akcji obecnego na rosyjskim rynku Carlsberga. Grupa ogłosiła pod koniec marca 2022 roku sprzedaż swojej działalności w Rosji, gdzie zatrudnia 8400 pracowników i od 2000 roku jest właścicielem rosyjskiej marki Baltika. Później sprawa ucichła.

Dopiero pod koniec czerwca 2023, browar Carlsberg informował, że ponad roku po ogłoszeniu chęci wycofania się z Rosji, znalazł wreszcie kupca na swoją działalność w Rosji, ale nie podał jego danych. Teraz przyjdzie wypić piwo nieco zwarzone…

W przypadku francuskiej grupy Danone, koncern ogłosił zamiar wycofania się z większości swojej działalności w Rosji w październiku 2022. Wcześniej mówiono, że zostaną w Rosji w celu zaspokojenia „niezbędnych potrzeb żywnościowych ludności cywilnej”. Straty na operacji wycofania się z Rosji Danone wycenił do „1 miliarda euro”. Obecny dekret przejmuje aktywa firm zachodnich, ale „tymczasowo” i zapewne obydwie firmy będą chciały za pewien czas do Rosji powrócić.

