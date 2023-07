Liga Narodów siatkarek. Historyczny sukces po dreszczowcu. Brązowy medal Polek! [VIDEO]

REKLAMA

Polskie siatkarki zdobyły w amerykańskim Arlington brązowy medal Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce pokonały Stany Zjednoczone 3:2 (25:15. 16:25. 25:19, 18:25, 17:15).

To największy sukces biało-czerwonych w historii tych rozgrywek. Dotychczas najlepszym wynikiem było piąte miejsce wywalczone w 2019 roku w chińskim Nankin.

Podopieczne Stefano Lavariniego tym samym zrewanżowały się rywalkom za porażkę (2:3) poniesioną nieco ponad dwa tygodnie temu w turnieju w koreańskim Suwonie. Amerykanki to trzykrotne triumfatorki Ligi Narodów, lecz w turnieju rozgrywanym przed własną publicznością zakończyły ruwalizację poza podium.

Oba zespoły trochę nerwowo zaczęły to spotkanie. Popełniały błędy na zagrywce, ale szybciej swoją grę poukładały Amerykanki. Po asie serwisowym Michy Hancock prowadziły 9:5, lecz Magdalena Stysiak skutecznym atakiem przerwała serię rywalek. Zaczęła się rozkręcać Martyna Łukasik, która napędzała ofensywę polskiego zespołu, a po bloku Katarzyny Wenerskiej był remis 12:12.

Po chwili nastąpił znakomity moment w wykonaniu biało-czerwonych. Świetnie z krótkiej atakowała Magdalena Jurczyk, punkty dokładała Olivia Różański. Polki wygrały sześć akcji z rzędu i prowadziły 18:13. Selekcjoner Karch Kiraly z niedowierzaniem spoglądał na boiskowe wydarzenia. Przerwy na żądanie nic nie zmieniały, dlatego desygnował do gry zmienniczki.

To nie był jednak koniec koncertowej gry biało-czerwonych. Khalia Lanier odpowiedziała wprawdzie dwoma atakami, jednak na nic więcej Polki już nie pozwoliły. Drugą część seta wygrały 13:2.

Kiraly zdecydował się na dość drastyczne rozwiązania i praktycznie przed drugą partią wymienił cały skład – z wyjściowej szóstki pozostawił tylko libero. Lavarini nie musiał nic zmieniać, jego podopieczne funkcjonowały perfekcyjnie.

Okazało się jednak, że drugi amerykański „garnitur” jakościowo nie odbiega od pierwszej szóstki. Zresztą oparty był on na złotych medalistkach olimpijskich z Tokio. Asja O’Neal, Avery Skinner i znana z występów w Chemiku Police Chiaka Ogbogu nakręcały grę drużyny. Biało-czerwone miały spore kłopoty ze skończeniem ataków. Podwójna zmiana, czyli pojawienie się na boisku Julii Nowickiej i Moniki Gałkowskiej we wcześniejszych spotkaniach przynosiło efekty, ale w tej sytuacji nie wpłynęło na poprawę grę zespołu. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych szybko uzyskała kilkupunktową przewagę, która ani na moment nie była zagrożona.

