Migranci z Afryki nadal masowo płyną do Europy

Ponad 800 migrantów na pokładzie 18 łodzi przybyło w niedzielę na włoską wyspę Lampedusa, w kolejnym dniu trwającej od kilku tygodni nasilonej fali migracyjnej. Mimo stałego transferu przybyszów do innych struktur przepełniony jest tamtejszy ośrodek rejestracji, tzw. hotspot. Przebywa tam około 2 tysięcy osób, pięć razy więcej niż jest miejsc.

Pomocy migrantom udzieliły załogi jednostek patrolowych Straży Przybrzeżnej i Gwardii Finansowej, a także statku organizacji pozarządowej Nadir, który zabrał 65 osób z dryfującej łodzi.

Wśród przybyszów są obywatele Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Ghany, Togo, Sierra Leone, Mali, Tunezji, Sudanu i Somalii. Według ich relacji odpłynęli oni z tunezyjskiego miasta Safakis, który ostatnio jest jednym z głównych punktów przerzutu ludzi na włoskie wybrzeża przez przemytników.

W sobotę na Lampedusę przypłynęło około tysiąca osób.

Liczba migrantów, którzy dotarli drogą morską do Włoch od początku roku zbliża się do 77 tysięcy, co może oznaczać, że będzie on jednym z rekordowych ze względu na falę migracyjną.