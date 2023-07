Prestashop cookies – co warto wiedzieć?

Ciasteczka (cookies) to element służący zazwyczaj personalizowaniu stron www pod kątem reklam do danego użytkownika. Dostarczają one również informacji o korzystaniu z danej strony, dzięki czemu może ona być ciągle ulepszana. Co warto wiedzieć o używaniu plików cookie? Co charakteryzuje Prestashop cookies? Odpowiadamy poniżej!

1. Cookies – podstawowe informacje

2. Funkcje cookies

3. Sklepy internetowe PrestaShop – podstawowe informacje

4. PrestaShop cookies

Cookies używane w celach bezpieczeństwa pomagają zapobiegać oszustwom i chronić w trakcie korzystania z usług.

Cookies – podstawowe informacje

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi do przeglądarki przez witrynę, która jest w danej chwili odwiedzana. Popularne ciasteczka pozwalają jej zapamiętać informacje na temat naszej wizyty. Sprawia to, że przy kolejnych odwiedzinach witryna jest łatwiejsza w obsłudze oraz lepiej dostosowana do naszych preferencji. Do tych celów mogą być używane również inne technologie, np. unikalne identyfikatory, które pozwalają zidentyfikować urządzenie, aplikację, przeglądarkę, pamięć lokalną albo piksele.

Cookies oraz inne technologie, których używa się do uwierzytelniania użytkowników, pomagają zapewnić, że do konta może uzyskać dostęp tylko jego faktyczny właściciel! Na przykład pliki cookie „SID” i „HSID” zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane identyfikujące konto Google użytkownika i wskazujące ostatnią godzinę logowania. Połączenie obu tych plików pozwala Google blokować różne ataki – np. próby przechwycenia treści z wypełnianych formularzy. Z kolei niektórych plików cookie i technologii używa się do ochrony przed oszustwami, spamem i nadużyciami.

Dzięki wielu opcjom dostosowania i możliwości zdefiniowania własnych ciasteczek masz pełną kontrolę nad tym, jakie informacje są przechowywane w przeglądarce użytkownika.

Funkcje cookies

Cookies i innych technologii używa się do realizowania funkcjonalności pozwalających na dostęp do głównych funkcji danej usługi. Do takich funkcji zalicza się preferencje (np. wybrany przez nas język), informacje związane z sesją (np. zawartość koszyka w sklepie online) czy optymalizacje, które pozwalają poprawiać i utrzymywać działanie danej usługi.

Niektóre pliki cookies służą do zapisywania naszych preferencji. Przykładowo w przeglądarkach większości osób, które korzystają z usług Google, w zależności od ustawień ciasteczek, jest zapisywany plik o nazwie „NID” albo „ENID”. Pliki te są używane, by zapamiętać nasze ustawienia oraz inne informacje, które dotyczą m.in. liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie, preferowanego języka i włączenia albo wyłączenia filtra SafeSearch.

W YouTube Music nasze preferencje obejmują np. głośność, tryb powtarzania i autoodtwarzanie. Taki plik cookie traci ważność po 8 miesiącach od ostatniego użycia usługi przez użytkownika. Z kolei plik „pm_sess” pomaga utrzymać sesję przeglądania.

Sklepy internetowe PrestaShop – podstawowe informacje

PrestaShop to platforma typu opensource. Umożliwia ona prowadzenie sklepów internetowych. To obecnie jedno z najlepszych i najpopularniejszych narzędzi tego typu. Ma wiele gotowych funkcji, które sprawiają, że system ten jest poważnym konkurentem dla wielu innych narzędzi potrzebnych do uruchomienia sprzedaży w sieci. Sklep PrestaShop sprawia, że zakupy robione w sieci są szybkie i wygodne, a do tego tańsze w porównaniu ze stacjonarnymi sklepami. Taki e-sklep korzysta z najnowszych technologii i zapewnia nieustanny monitoring bezpieczeństwa. Sklepy PrestaShop są bez wątpienia nowoczesnym rozwiązaniem pomagającym sprawnie prowadzić biznes w cyfrowym świecie!

Oto najważniejsze argumenty przemawiające za wybraniem PrestaShop:

• responsywny sklep internetowy;

• indywidualny projekt graficzny, zgodny z zasadami user experience (UX) oraz user interface (UI);

• pozwala zachować zgodność z RODO;

• personalizacja produktów;

• sklep przyjazny SEO i zgodny z obowiązującą polityką cookies w sieci;

• zaawansowane narzędzia sprzedażowe;

• sklep oparty o sprawdzone rozwiązania;

• opieka i wsparcie powdrożeniowe sklepu;

• dedykowane rozwiązania dla branży e-commerce;

• bezpłatne aktualizacje oraz kopie zapasowe;

• wsparcie przy rozbudowie oferty i innych, dodatkowych funkcji;

• sklep spełniający wymogi prawne;

• PrestaShop addons.

PrestaShop cookies

Zgodnie z nowelizacją ustawy musisz zapewnić klientom możliwość zarządzania poszczególnymi plikami cookies, z których korzystasz w swoim sklepie. Przykładem takiej opcji jest możliwość wyłączenia poszczególnych cookies. Spowoduje to niegromadzenie ciastek na komputerze użytkownika. Taki dodatek (więcej o nim tutaj: https://x13.pl/moduly-prestashop/eu-cookies-baner-z-funkcja-blokowania-2022.html) wyróżnia prosta konfiguracja modułu oraz predefiniowane ustawienia dla najpopularniejszych modułów PrestaShop.

Moduł jest zgodny z wymaganiami zarządzania plikami cookie. Moduł pozwala na dostosowanie do wymagań wszystkich sklepów internetowych. Dzięki temu rozwiązaniu poinformujesz swoich klientów o używaniu cookies i poprosisz ich o zgodę na ich wykorzystanie. Po zakończeniu konfiguracji modułu oraz personalizacji tekstów modułu warto sprawdzić działanie dodatku przed jego publicznym odpaleniem. Warto sprawdzić odrzucenie plików cookie oraz poprawność działania takich rzeczy jak moduły portali społecznościowych czy też cookies modułów śledzenia.

W module jest możliwość tworzenia grup cookies, domyślnie są tworzone takie jak:

konieczne;

preferencyjne;

marketingowe;statystyczne;

pozostałe.

W grupie „konieczne” umieszcza się automatycznie ciastka, z których klienci nie mogą zrezygnować, bo bez nich nie jest możliwa poprawna realizacja zamówień. Klienci mogą przy każdej grupie zaznaczać czy chcą skorzystać z takich cookies grupowo. Może także wyrazić zgodę na używanie cookies osobno dla każdego z rozwiązań. Można zablokować przeglądanie sklepu poprzez przyciemnienie całego sklepu do momentu, aż użytkownik zgodzi się na wszystkie albo wybrane ciasteczka.