Wulgarnie odezwał się do Straży Miejskiej. Funkcjonariusze nie odpuścili. Wysoki mandat

Mieszkaniec Gliwic dostał 1500 zł mandatu i karę opłaty kosztów sądowych, które wynoszą łącznie 220 zł. Rok temu mężczyzna spożywał alkohol w miejscu publicznym. Podczas interwencji Straży Miejskiej mężczyzna skierował pod ich adresem obraźliwe słowa.

Sprawa znieważenia strażników miejskich z Gliwic trafiła do sądu, który uznał, że przedstawione dowody nie budzą wątpliwości, co do winy mężczyzny. Sąd nałożył na mężczyznę karę grzywny w wysokości 1500 zł oraz zobowiązał do uiszczenia kosztów postępowania w kwocie łącznej 220 zł. Wyrok jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło w 2022 roku na ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach.

„30-letni mężczyzna usiłował spożywać alkohol w miejscu publicznym. Nie zareagował na zwróconą uwagę, a kiedy przystąpiliśmy do bardziej zdecydowanych działań, skierował pod naszym adresem szereg słów powszechnie uznawanych za obraźliwe” – poinformowali gliwiccy strażnicy miejscy.