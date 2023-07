Zełenski ostro krytykowany na Ukrainie. Takie oskarżenia padły w ukraińskim parlamencie

REKLAMA

Ostatni szczyt NATO w Wilnie na Litwie jest ostro krytykowany na Ukrainie. Grad krytyki spada na głowę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ostatnio sporo ostrych słów w stronę głowy państwa popłynęło z parlamentu.

Choć ukraińskie władze starają się przedstawiać wileński szczyt NATO jako sukces, to jest on ostro krytykowany za to chociażby, że Ukraina wciąż nie została zaproszona do Sojuszu.

REKLAMA

– Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział podczas szczytu Jens Stoltenberg. – Ukraina zostanie członkiem Sojuszu – podkreślił.

Dla Ukraińców zapewnienia są jednak niewystarczające i są oni rozgoryczeni, bo uważają, że obecną wojnę prowadzą także w imieniu NATO.

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ostro skrytykował obecną głowę państwa podczas wystąpienia w ukraińskim Sejmie.

– Przez poprzednie dwa dni cały kraj żył nadzieją na wynik szczytu NATO w Wilnie. Nie widzę, gdzie ci, którzy twierdzą, że Wilno było bardzo udane dla Ukrainy, odnieśli zwycięstwo. Niestety Wilno było bardzo podobne do Wilna z 2013 roku, kiedy Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej. A teraz nie otrzymała zasłużonego zaproszenia do NATO, chociaż Siły Zbrojne Ukrainy bronią wschodniej flanki NATO – mówił Petro Poroszenko z mównicy.

Były prezydent zarzuca obecnym władzom, że nie zrobiły nic, by poprawić bezpieczeństwo państwa.

– Jedynymi, którzy wnieśli wkład w sukces, są Siły Zbrojne Ukrainy. Walczą lepiej niż jakikolwiek inny kraj NATO – stwierdził.