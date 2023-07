Zaciąganie kredytu gotówkowego to popularna praktyka stosowana przez wiele osób prywatnych. Co jednak w przypadku, gdy wartość kosztów kredytu należnych kredytodawcy jest niewspółmierna do danych zapisanych w umowie? W takim przypadku, gdy kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, warto ubiegać się o jego opcję, jaką jest sankcja kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego i kiedy ma zastosowanie?

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytów konsumenckich?

Sankcja darmowego kredytu — korzyści i zagrożenia

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego i kiedy ma zastosowanie?

Każdy, kto zaciąga kredyt konsumencki, czyli taki, który nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą, powinien być świadomy swoich praw i obowiązków. Kredytodawca, czyli np. bank, musi przekazać mu wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i kosztów kredytu. Jeśli tego nie zrobi, poda błędne, lub wprowadzające w błąd dane, konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że konsument zwraca tylko pożyczoną kwotę, bez żadnych odsetek czy innych opłat. Chcąc skorzystać z takiej opcji, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytów konsumenckich?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konsument musi spełnić kilka ważnych warunków. Jako pierwsze można wymienić to, że kredyt musi być kredytem konsumenckim, czyli takim, który nie służy celom związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Co więcej, kredytodawca musi naruszyć jeden lub więcej obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Dotyczą one m.in. informacji przed zawarciem umowy o kredycie (np. o RRSO, wysokości rat, terminach spłaty, prawie do odstąpienia od umowy) informacji w umowie o kredycie (np. o rodzaju i wysokości kosztów kredytu, sposobie i terminie ich zapłaty, możliwości wcześniejszej spłaty) oraz informacji po zawarciu umowy o kredycie (np. o zmianach warunków umowy, prawie do odwołania zgody na ubezpieczenie).

Warto pamiętać, że ubiegając się o sankcje kredytu darmowego, konsument musi złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i przesłać je do kredytodawcy. W przypadku sankcji kredytu darmowego obowiązuje ściśle terminarz, który określa, że złożenie stosownych wniosków musi nastąpić w ciągu roku od dnia wykonania umowy o kredycie. Nadal nie wiesz, jak powinna wyglądać sankcja kredytu darmowego? Wzór dostępny na stronach internetowych z pewnością ci w tym pomoże.

Sankcja darmowego kredytu — korzyści i zagrożenia

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego może być bardzo korzystne dla konsumenta, ponieważ pozwala mu zaoszczędzić sporo pieniędzy. Nie musi on bowiem płacić odsetek, prowizji, ubezpieczenia czy innych opłat, które często stanowią znaczną część kosztu kredytu. Może też uniknąć problemów z windykacją czy negatywnym wpisem w bazach dłużników, jeśli spłaci kredyt w terminie i sposób ustalony w umowie.

Jednak skorzystanie z sankcji kredytu darmowego nie jest pozbawione ryzyka. Kredytodawca może bowiem nie uznać oświadczenia konsumenta i nadal domagać się zapłaty odsetek i innych kosztów. W takim przypadku konsument może być zmuszony do podjęcia działań prawnych, np. złożenia skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub wniesienia powództwa do sądu. Może to wiązać się z dodatkowymi kosztami i czasem. Ponadto, jeśli konsument nie ma racji lub nie udowodni naruszenia obowiązków przez kredytodawcę, może stracić prawo do sankcji kredytu darmowego i musieć zapłacić cały kredyt wraz z odsetkami i innymi kosztami.