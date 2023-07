Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych: Żydzi są odporni na COVID

REKLAMA

– COVID-19 atakuje nieproporcjonalnie różne rasy – twierdzi Robert F. Kennedy Jr., który chce w najbliższych miesiącach powalczyć z Joe Bidenem o nominację prezydencką Partii Demokratycznej.

Bratanek jednego z najpopularniejszych prezydentów USA twierdzi, że COVID może być „ukierunkowany etnicznie”. Nagranie opublikował w miniony weekend „New York Post”.

– COVID-19 atakuje nieproporcjonalnie różne rasy. COVID-19 atakuje rasę kaukaską i czarnoskórych. Ludzie, którzy są najbardziej odporni, to aszkenazyjscy Żydzi i Chińczycy – twierdzi przedstawiciel Partii Demokratycznej.

Kennedy chce walczyć w prawyborach u Demokratów o możliwość kandydowania z ramienia tej partii w wyborach prezydenckich. Obecnie ma 15 proc. poparcia. Od jego kontrowersyjnej teorii odcina się Biały Dom.

– Stwierdzenie, że COVID-19 został genetycznie zaprojektowany, aby oszczędzić Żydów i Chińczyków, jest głęboko obraźliwe i niezwykle groźne. Każdy aspekt tej wypowiedzi jest odzwierciedleniem najbardziej odrażających antysemickich teorii spiskowych w historii i przyczynia się do obecnego, niebezpiecznego wzrostu antysemityzmu – ocenia rzeczniczka Białego Domu, Krine Jean-Pierre.

Sam zainteresowany twierdzi, że jego słowa zostały zmanipulowane i nigdy nie powiedział, że COVID-19 został zaprojektowany, „by oszczędzić Żydów”. Polityk przytoczył jedynie badania, które przeprowadzono w 2021 roku. Z badań wynika, że Żydzi Aszkenazyjscy i Finowie są najbardziej odporni na tę chorobę.

„Nie wierzę i nigdy nie wierzyłem, że efekt etniczny został celowo zaprojektowany” – podkreśla polityk.

The @nypost story is mistaken. I have never, ever suggested that the COVID-19 virus was targeted to spare Jews. I accurately pointed out — during an off-the-record conversation — that the U.S. and other governments are developing ethnically targeted bioweapons and that a 2021…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 15, 2023