Po kim dzieci dziedziczą inteligencję i czy w ogóle dziedziczą?

Po kim dziecko dziedziczy inteligencję i czy w ogóle inteligencja jest dziedziczna? Naukowcy postanowili zbadać ten temat.

Naukowcy z Glasgow przeanalizowali przypadki 12 tysięcy osób w wieku od 14 do 22 lat. Próbowali dociec, dlaczego osoby te mają taki ani inny poziom IQ.

Analizowano każdy możliwy wpływ – od koloru skóry po status ekonomiczny. Okazało się jednak, że największy wpływ na inteligencję badanych osób zdawał się mieć poziom IQ ich matek.

Podobną prawidłowość zauważyli badacze ze Szwecji i Niemiec. Wreszcie naukowcy z Cambridge uznali to za fakt, że to geny matki w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju ośrodków myślowych w mózgu dziecka.

Oczywiście geny to nie wszystko. Inteligencja jest dziedziczone w 40-60 proc. Za resztę odpowiada środowisko i rozwój. Tutaj także ważna jest relacja z matką.

Eksperci z Uniwersytetu w Waszyngtonie przez 7 lat prowadzili badanie, które miało wykazać, które czynniki zewnętrzne wpływają na rozwój inteligencji u dziecka.

Okazuje się, że najważniejszym czynnikiem jest miłość matki. U dzieci, które były traktowane przez swoje matki z czułością hipokamp był o 10 proc. większy niż u dzieci wychowywany przez kobiety oziębłe.

Wpływ na inteligencję dziecka ma także to, jak matka dba o siebie w okresie ciąży. Dziecko urodzone przez kobietę, która dobrze się odżywiała i nie odczuwała stresu, będzie miało wyższe IQ od dziecka zestresowanej i niedbającej o siebie matki.

Oczywiście na rozwój IQ dziecka mają także takie czynniki jak możliwość rozwoju, atmosfera w domu rodzinnym, sposób odżywania się etc.