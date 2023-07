TYLE kosztuje Francję Pierwsza Dama Brigitte Macron

REKLAMA

Francuski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu rocznym podał m.in. wydatki Pałacu Prezydenckiego na Pierwszą Damę. Suma dotyczy roku 2022. Wydatki ​​wyniosły sumie 315 808 euro, co odpowiadało zasadniczo wynagrodzeniu członków jej gabinetu i podróżom.

Rachunki Pałacu Elizejskiego sprawdzane są w ramach „przejrzystości” od roku 2009. Od 2018 r. Trybunał Obrachunkowy prowadzi dodatkowo dogłębną kontrolę jednego, konkretnego obszaru działalności prezydencji.

Poprzednio koncentrowano się na zasobach ludzkich (2018 r.), organizacji usług (2019 r.), bezpieczeństwie (2020 r.) oraz nieruchomościach i aktywach (2021 r.). W roku 2022 pod lupę wzięto także Brigitte Macron.

I tak w całym 2022 roku Brigitte Macron odbyła z mężem 14 oficjalnych podróży (w tym siedem za granicę), ale także 16 podróży po Francji już bez małżonka. W raporcie uwzględniono właśnie tylko samotne wyjazdy Pierwszej Damy, ponieważ, kiedy towarzyszy prezydentowi, wydatki pokrywane są już innej kieszeni Pałacu Elizejskiego. W obliczeniach nie uwzględniono więc „wydatków dzielonych z działalnością Prezydenta RF”.

Wydatki bezpośrednie to małżonki prezydenta to jej współpracownicy i wizażystka, czy wydatki na ochronę. Brigitte Macron nie ma własnego budżetu reprezentacyjnego, np. na swoje stroje. Jej gabinet złożony jest z dwóch współpracowników.

Media zauważają jednak, że koszty działalności Brigitte Macron rosną. Według sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2021 jej budżet wyniósł 292 454 euro. W 2018 r. było to 279 144 euro, a obecnie ponad 315 tys.

Brigitte nie jest jednak dla budżetu zbyt „droga”. W 2015 roku, za czasów prezydenta socjalisty François Hollande’a pierwszą damą była krótko Valérie Trierweiler. Danych nie podawano, ale po zapytaniu poselskim Guillaume’a Larrivé (UMP), okazało się, że miała pięciu współpracowników. Tylko ich pensje wynosiły wtedy 236 904 euro rocznie.

Wcześniej, ośmiu pracowników zostało przydzielonych do służby pierwszej damy w styczniu 2012 dla małżonki Nicolasa Sarkozy’ego, Carli Bruni-Sarkozy. Ich miesięczne wynagrodzenie netto wynosiło 36 448 euro, a do tego opłacano „zewnętrznych usługodawców zapewniających pierwszej damie zarządzanie stroną internetową” za kwotę 25 714 euro. W sumie był to miesięczny wydatek przekraczający 60 000 euro, czyli ponad 720 000 euro rocznie.

Źródło: Le Figaro