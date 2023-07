Działacz koptyjski trafił na 3 lata do więzienia za skrytykowanie dyskryminacji chrześcijan

REKLAMA

Egipski naukowiec Patrick Zaki został skazany we wtorek 18 lipca na trzy lata więzienia za podawanie „fałszywych informacji”. Poszło o jego artykuł krytykujący dyskryminację chrześcijan. W 2020 roku zamieścił artykuł opisujący łamania praw chrześcijan koptyjskich, największej mniejszości chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie, do której należy od 10 do 15% ze 105 milionów Egipcjan.

Wcześniej przebywał już w areszcie. Zaki został aresztowany w lutym 2020 r. za „terroryzm” po powrocie z Włoch, gdzie studiował na Uniwersytecie Bolońskim. Obrońcy praw człowieka twierdzili, że Patrick Zaki był „rażony prądem i torturowany” w areszcie. Petycja w jego obronie zebrała we Włoszech tysiące podpisów. W 2021 roku Senat przegłosował nadanie mu obywatelstwa włoskiego. Został zwolniony w grudniu 2021 roku po 22 miesiącach aresztu prewencyjnego.

Teraz formalnie groziła mu kara 5 lat więzienia. Patrick Zaki został ponownie aresztowany zaraz po ogłoszeniu wyroku w sądzie w Mansoura, na północ od Kairu i natychmiast osadzony w więzieniu. Zaki to naukowiec, a także koptyjski obrońca praw człowieka. Jego proces odbywał się przed sądem specjalnym, od wyroku którego nie ma możliwości apelacji.

Egipt zajmuje ostatnie miejsca w światowym rankingu wolności akademickiej. Od 2014 roku władze stosują bezwzględne represje wobec pracowników naukowych, ale także dziennikarzy, artystów, prawników, związkowców i innych działaczy politycznych. W tym kontekście przypomina się sprawę z 2016 roku młodego włoskiego naukowca Giulio Regeniego. Jego okaleczone ciało znaleziono w Kairze. Regeni był związany z Uniwersytetem w Cambridge i pracował nad tematem związków zawodowych w Egipcie.

Egipt stara się jednak poprawiać swój wizerunek. Niedawno władze opublikowały „Kwartalny Biuletyn Praw Człowieka”, w którym chwalą się, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy zalegalizowano „216 kościołów i budynków” w celu promowania „wolności wyznania”.

Prezydent Abdel Fattah al-Sissi mianował też pierwszego koptyjskiego sędziego na szefa Trybunału Konstytucyjnego. Jest także pierwszym prezydentem Egiptu, który co roku uczestniczy w koptyjskiej mszy bożonarodzeniowej.

Źródło: AFP