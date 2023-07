Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem [PROGNOZA]

REKLAMA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie mieszkańców południowych powiatów woj. podkarpackiego i małopolskiego.

„Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Przygotuj się na ewentualne podtopienia” – podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w środę na Twitterze.

Poinformowało również, że zostało uruchomione sms-owe ostrzeganie przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które wysłano do mieszkańców południowych powiatów woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

(PAP)