Aktorka skazana na dwa lata więzienia za odsłanianie włosów

Sąd w Iranie skazał znaną aktorkę Afsaneh Bayegan na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat za noszenie kapelusza zamiast obowiązkowego hidżabu w miejscach publicznych – poinformowały lokalne media irańskie.

Sąd nakazał aktorce również cotygodniowe wizyty w ośrodku psychologicznym „w celu leczenia zaburzeń psychicznych związanych z osobowością antyrodzinną” oraz zobowiązał do złożenia zaświadczenia o stanie zdrowia po leczeniu.

Bayegan utraciła również prawo do publikowania w social mediach i opuszczania Iranu przez dwa lata – podała w środę agencja informacyjna Fars.

Irańska aktorka jest znana z roli w „Sarbedaran”, serialu telewizyjnym o oporze Iranu wobec inwazji mongolskiej w XIV wieku. Wyraziła ona również poparcie dla Mahsy Amini, która została zatrzymana w ubiegłym roku za niedokładne zakrywanie włosów i zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Doprowadziło to do licznych protestów, w których zginęło co najmniej 500 osób, a dziesiątki tysięcy zostało zatrzymanych.

W ubiegłą niedziele rzecznik policji oświadczył, że na ulice zostaną ponownie wysłane patrole obyczajowe, które będą wypatrywać osób noszących „niezwyczajne ubrania” oraz tych, które „uparcie łamią normy” – poinformował portal stacji radiowej RFE. Takie patrole zostały zawieszone w ubiegłym roku, po miesiącach ogólnokrajowych protestów wywołanych śmiercią Mahsy Amini.

Hidżab stał się obowiązkowy dla kobiet i dziewcząt w wieku powyżej 9 lat w 1981 roku, dwa lata po rewolucji islamskiej w Iranie. Posunięcie to wywołało protesty, które zostały szybko stłumione przez rząd.

(PAP)