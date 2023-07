Student skazany na trzy lata za artykuł o dyskryminacji chrześcijan wreszcie ułaskawiony

REKLAMA

Kopt, student Uniwersytetu w Bolonii Patrick Zaki, został ułaskawiony przez prezydenta Egiptu Fattaha al-Sisi. Dzień wcześniej został skazany na trzy lata więzienia za napisanie artykułu, w którym domagał się poszanowania praw chrześcijańskich koptów w Egipcie – podały włoskie media.

„Prezydent Abdel Fattah al-Sisi korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień i wydaje prezydencki dekret ułaskawiający grupę osób, wobec których wydano wyroki sądowe, w tym Patricka Zakiego i Mohameda El-Baqera, w odpowiedzi na apel Rady Sekretarzy Dialogu Narodowego i sił politycznych” – napisano na Facebooku.

Zdaniem włoskich komentatorów decyzja prezydenta Egiptu jest podyktowana presją Włoch i Stanów Zjednoczonych, aby uwolnić kopta. We wtorek odbyła się jedenasta rozprawa od czasu aresztowania go w 2020 roku pod zarzutem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w kraju i poza jego granicami. Wcześniej Zaki, student Uniwersytetu w Bolonii, przyjechał do Egiptu, aby odwiedzić rodzinę.

Oskarżenie o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości w kraju i poza nim” opierało się na artykule, który napisał w 2019 roku o zamachach bombowych ISIS i dwóch przypadkach dyskryminacji koptyjskich chrześcijan w Egipcie.

Na rozprawie Zakiego, zgodnie z oczekiwaniami i na prośbę Włoch, na sali sądowej obecni byli we wtorek zagraniczni dyplomaci, którzy zobowiązali się do monitorowania procesu. Oprócz dwóch włoskich dyplomatów w Pałacu Sprawiedliwości w Mansurze obecni byli także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Szwajcarii i Kanady.

We Włoszech od trzech lat odbyło się wiele demonstracji w obronie Zakiego. 5 lipca Zaki obronił online z Egiptu pracę magisterską na Uniwersytecie w Bolonii.

„To wielka radość dla Bolonii, mam nadzieję, że oznacza to szybkie przyjęcie go na powrót w mieście. Musimy podziękować wszystkim aktywistom, którzy poświęcili się Patrickowi Zakiemu, Amnesty International, rektorowi uniwersytetu i rządowi, który prowadził dialog z Egiptem” – powiedział burmistrz Bolonii Matteo Lepore. „Jeśli wczoraj był dzień katastrofy, dziś jest dzień szczęścia”- mówił Riccardo Noury, rzecznik włoskiej Amnesty International.

Na wieść o ułaskawieniu Zakiego w środę pracę wstrzymał włoski senat. „Chcę wyrazić radość całego Senatu. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili te lata na uwolnienie Zakiego” – powiedział senator Filippo Sensi. Jego słowom towarzyszyły długie brawa.

Z Pescary Miłosz Marczuk