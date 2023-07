Wstrząs i rewolucja na rynku medialnym. Duży gracz zniknie z Polski

REKLAMA

Na rynku mediów sportowych zapowiadają się duże zmiany. Platforma Viaplay ma wycofać się z kilku krajów, w tym z Polski.

Skandynawska platforma zadebiutowała na polskim rynku w drugiej połowie 2021 roku. I w stosunku do konkurencji była pewną nowością. Oprócz filmów i seriali oferuje także transmisje sportowe na żywo.

REKLAMA

Ofertę ma dość bogatą. Dysponuje prawami do transmisji czołowych rozgrywek piłkarskich, jak Premier League, Bundesliga czy europejskich pucharów – Ligi Europy i Ligi Konferencji. Oprócz tego pokazuje chociażby Formułę 1, KSW, NHL czy nieco mniej popularne, acz zyskujące publikę sporty typu dart, snooker czy bilard.

Kilka miesięcy temu Viaplay podniosło ceny. Miesięczny abonament kosztuje już 55 zł zamiast dotychczasowych 34 zł. Przy zakupie na rok z góry płaci się 399 zł.

Szeroka ekspansja i duże nakłady finansowe na prawa do transmisji najwyraźniej odbiły się Viaplay Group czkawką. Skandynawska firma opublikowała właśnie wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku.

Choć liczba subskrybentów regularnie rośnie, to przy zwiększonych kosztach Viaplay Group notuje coraz większe straty. Aktualny wynik to 5,89 mld koron w plecy. Na początku czerwca Viaplay zanotowała dramatyczne spadki na giełdzie – aż o 60 proc. W następstwie odszedł prezes Anders Jensen.

Kilka tygodni temu firma ogłosiła redukcję zatrudnienia o 25 proc. Zaczęły się już zwolnienia w centrali w Sztokholmie. Teraz przedstawiono nową strategię grupy.

Wynika z niej, że Viaplay planuje skupić się na rozwoju przede wszystkim na rynku nordyckim oraz holenderskim. Zniknie natomiast z Łotwy, Litwy, Estonii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, a także Polski.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądało wycofywanie się Viaplay z Polski i kiedy nastąpi to ostatecznie. Polski oddział nie komentuje tych rewelacji. W piątek ma dojść do spotkania, po którym być może będzie wiadomo nieco więcej. Takich operacji nie dokonuje się jednak z dnia na dzień, więc mowa o perspektywie co najmniej kilku miesięcy.

Na ten moment rozważane są trzy scenariusze: serwis zostanie sprzedany, zamknięty lub zostanie znaleziony dla niego wspólnik.