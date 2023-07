Anna Maria Siarkowska w Konfederacji. „Ten projekt już się absolutnie wypalił” [VIDEO]

REKLAMA

Opuszczam klub PiS oraz partię Suwerenna Polska i dołączam do koła poselskiego Konfederacji – poinformowała podczas konferencji prasowej poseł Anna Maria Siarkowska. Jej zdaniem, projekt Zjednoczonej Prawicy już się absolutnie wypalił.

Siarkowska została zaproszona do koła Konfederacji, będzie także startować z drugiego miejsca na siedleckiej liście Konfederacji do Sejmu. Otrzymała także zaproszenie do zapisania się do Ruchu Narodowego.

REKLAMA

Siarkowska mówiła, że mamy do czynienia „ze zdradą ideałów przez PiS, z odejściem od postulatów, z którymi szli w 2019 roku do wyborów”. Krytykowała m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

– W ramach Suwerennej Polski bardzo mocno krytykowaliśmy politykę, która jest prowadzona przez premiera Morawieckiego, politykę uległości wobec Brukseli. Na tę chwilę Suwerenna Polska wybrała jednak dalsze wspieranie projektu Zjednoczonej Prawicy. Ja uważam, że ten projekt już się absolutnie wypalił – powiedziała Siarkowska.

Podkreślała, że liczyła na samodzielny start Suwerennej Polski w wyborach.

Przewodniczący koła Konfederacji Krzysztof Bosak mówił, że reprezentacja Konfederacji w okręgu siedleckim będzie mocna – Siarkowska będzie walczyć o ewentualny drugi mandat dla tego ugrupowania. Jak poinformował w środę członek Rady Liderów i były prezes Nowej Nadziei (wcześniej – KORWiN), Janusz Korwin-Mikke, numerem jeden w tym okręgu będzie Krzysztof Mulawa.

CZYTAJ TAKŻE: Bosak zamiast Winnickiego, Braun z Rzeszowa. Poznaliśmy kolejnych liderów listy Konfederacji

Bosak podkreślił, że od lat zna i współpracuje z Siarkowską, z którą podzielają wspólne wartości.

Michał Wawer przypomniał, że Siarkowska w tej kadencji Sejmu często głosowała wbrew instrukcjom PiS-u.

– Pani Siarkowska głosowała wbrew partyjnej dyscyplinie i razem z Konfederacja w takich sprawach jak „Piątka dla zwierząt”, „Lex Hoc” i inne ustawy wprowadzające segregację sanitarną, a w ostatnim czasie zablokowała obłudne przepisy dotyczące tzw. komisji ds. badania rosyjskich wpływów – podkreślił.

Anna Maria Siarkowska od lat związana jest ze środowiskiem narodowym. Była działaczem m.in. Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin. Współorganizowała Marsze dla Życia oraz aktywnie działała społecznie w środowiskach proobronnych. Do Sejmu weszła z list Kukiz’15 w 2015 roku, a w 2019 roku z list Prawa i Sprawiedliwości.

Cała konferencja prasowa do obejrzenia poniżej.