Śmiertelny wypadek w Krakowie. Prokuratura: Patryk P. był pod wpływem alkoholu

Wstępne wyniki badań wykazują, że 24-letni kierowca Patryk P. miał we krwi 2,3 promila alkoholu – przekazała Prokuratura Okręgowa w Krakowie w rozmowie z PAP.

W nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) przy moście Dębnickim w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli czterej młodzi mężczyźni: 20-letni Marcin H., 24-letni Michał G., 23-letni Aleksander T. oraz 24-letni Patryk P. Jak przekazuje policja, ostatni z nich miał kierować pojazdem.

Mężczyzna, który prowadził samochód, zanim Patryk P. wsiadł za kierownicę, był trzeźwy. Pozostali trzej pasażerowie znajdowali się pod wpływem alkoholu. Informacje te przekazał w piątek Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Patryk P. miał 2,3 promila alkoholu we krwi, a 2,6 promila w moczu. Jeden z pasażerów miał z kolei 1,3 promila, a w moczu – 1,6 promila we krwi. Drugi pasażer – 1,4 we krwi oraz 1,2 promila w moczu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci czterech młodych pasażerów były wielonarządowe obrażenia ciała, głowy i kręgosłupa.