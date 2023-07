Zuchwała kradzież w Paryżu. Gwiazda PSG w szpitalu

REKLAMA

Bramkarz Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, który był w domu ze swoją partnerką, został okradziony i lekko ranny w nocy z czwartku na piątek, dowiedziała się gazeta „Le Parisien”.

Para po fakcie trafiła do szpitala. Oboje w trakcie napadu, w swoim mieszkaniu w luksusowej VIII dzielnicy Paryża, zostali związani przez kilka osób pod groźbą użycia broni. Piłkarz został lekko ranny, wyjaśnia źródło zaznajomione ze sprawą, nie podając dalszych szczegółów. Jego dziewczyna nie została fizycznie poszkodowana. Podejrzani wciąż są na wolności.

Przestępcy skradli łup o znacznej wartości szacowanej na 500 000 euro, składający się z zegarków, biżuterii i luksusowych wyrobów skórzanych. Policja została zaalarmowana przez personel pobliskiego hotelu, w którym poszkodowani schronili się po zerwaniu więzi.

Do włamania doszło na niespełna dzień przed pierwszym meczem towarzyskim PSG w nowym sezonie, przeciwko Le Havre, w którym miał zagrać 24-letni Donnarumma. Włoski bramkarz ma również udać się z drużyną mistrza Francji do Japonii i Korei Południowej na letnią trasę paryskiego klubu, która rozpocznie się 25 lipca i zakończy 3 sierpnia.

Kilku byłych i obecnych graczy PSG było już ofiarami włamań w ostatnich latach, zwykle pod ich nieobecność, w tym Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico czy Mauro Icardi.

W styczniu 2023 roku sąd w Wersalu skazał dwóch mężczyzn na kary więzienia za włamanie do rodziny brazylijskiego kapitana PSG Marquinhosa w marcu 2021 roku w Yvelines.

W lutym sąd w Nanterre skazał dwie inne osoby na trzy i cztery lata więzienia za włamanie do domu byłego gracza PSG, Angela Di Marii również w marcu 2021 roku.

