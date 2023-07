Coraz trudniejsza sytuacja w okolicach Zielonej Góry. Rozszerza się stan zagrożenia

REKLAMA

RCB rozszerzyło ostrzeżenie wysyłane w związku z substancjami niebezpiecznymi w powietrzu emitowanymi z płonącej hali na sąsiednie powiaty. Obecnie SMS z alertem otrzymują mieszkańcy powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i wschowskiego.

„Uwaga! w m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. SMS-owe ostrzeżenia uruchomiono również w pow.: zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim i wschowskim” – napisało w sobotę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Obecnie z pożarem hali w Przylepie, w której magazynowane były substancje niebezpieczne, walczy 60 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych.

„Trwa akcja gaśnicza, jesteśmy także przygotowani do działań z zakresu chemicznego, trwają pomiary, wszystko po to, aby określić, co się znajduje w niebezpiecznej chmurze. Wynika to z tego, że tak naprawdę nie wszystkie substancje są zidentyfikowane” – mówił szef lubuskiej PSP nadbryg. Patryk Maruszak.

Zdementował również informacje o decyzji na temat rzekomej ewakuacji. „Na chwilę obecną decyzja o ewakuacji mieszkańców nie zapadła” – mówił.