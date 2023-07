Cudem uratowany noworodek. Wyrzucony na śmietnik, znalazł się w paszczy bezpańskiego psa…

REKLAMA

W Libanie dziecko porzucone w worku na śmieci zostało znalezione w paszczy bezpańskiego psa. Przewieziono je do szpitala. Stan niemowlęcia jest ciężki, ale stabilny, pomimo kilku siniaków na twarzy i ciele.

Mowa jest niemal o cudzie. W środę 19 lipca w Trypolisie w Libanie znaleziono dziecko w worku na śmieci targanym przez bezpańskiego psa. Niemowlę, prawdopodobnie kilkutygodniowa dziewczynka, żyje, pomimo siniaków na twarzy i ciele. Pies trzymał worek na śmieci w pysku, kiedy przechodzień usłyszał płacz.

Dziecko odzyskano i szybko przewieziono do rządowego szpitala w Trypolisie, drugim co do wielkości mieście Libanu. Historia została przyjęta z przerażeniem i oburzeniem przez Libańczyków. „Zwykle, gdy ktoś chce porzucić swoje dziecko, robi to przed sierocińcem lub komisariatem” – opisuje sprawę libańska gazeta.

Wydaje się, że niemowlę zostało świadomie pozostawione w miejscu, gdzie roi się od bezpańskich i zdziczałych psów w celu uśmiercenia dziecka i zatarcia śladów. Władze prowadzą śledztwo, a szpital odmawia komentarzy. Jeśli dziewczynka przeżyje, trafi do sierocińca lub rodziny adopcyjnej.

