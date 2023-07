Paniczna ewakuacja turystów z Rodos [VIDEO]

REKLAMA

Pożary w Grecji spowodowały, że tysiące turystów w panice ewakuuje się z wyspy Rodos. Pożary pustoszą wyspę od początku tygodnia, ale teraz wydają się wymykać spod kontroli. Pożar posuwa się w kierunku wybrzeża i ogarnął już kilka hoteli. Wczasowicze musieli schronić się na plażach, czekając na przybycie łodzi i ratunek.

Turyści z walizkami idący po drogach pod niebem zasnutym dymem to obrazki z wyspy. Pożar zmusił tysiące wczasowiczów do ewakuowania się z wynajętych hoteli i willi. Wśród uciekających ludzi słychać m.in. rozmowy po polsku. Pożary wybuchły we wtorek po południu, ale teraz rozprzestrzeniają się w kierunku nadmorskich miast, w tym Kiotari i Lardos, na wschodzie wyspy.

REKLAMA

Ponad dwadzieścia łodzi wzięło udział w koordynowanej przez straż przybrzeżną operacji ewakuacyjnej w sobotę. Na wyspę skierowano również grecki okręt marynarki wojennej. Na filmach udostępnianych w mediach społecznościowych widać grupy turystów zgromadzonych na plażach, czekających na dalsze instrukcje.

„Utknęliśmy tutaj bez żadnej pomocy, to okropne” – powiedział brytyjski turysta w rozmowie z BBC. Inny turysta relacjonował, że musiał przejść kilka kilometrów „w dymie i kurzu z pięcioletnim dzieckiem”. Strażacy zostali podobno zablokowani w klasztorze Ypseni, po tym, jak próbowali przekonać przebywające tam zakonnice do opuszczenia tego miejsca.

Według zastępcy szefa straży pożarnej, Yannisa Artapoiosa, pożar, który wybuchł w górach w centrum wyspy, jest najtrudniejszym pożarem, z jakim musieli się zmierzyć strażacy z Rodos. Do walki z ogniem zaangażowanych jest pięć helikopterów i 173 strażaków. Uszkodzone zostały trzy hotele w sektorze Kiotari.

W ten weekend kraj spodziewał się temperatur powyżej 44°C. Przewiduje się, że fala upałów może jeszcze potrwać. Według strażaków tylko w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju wybuchło 46 nowych pożarów. Warto przypomnieć, że do Grecji udał się także zespół straży pożarnej z Polski.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi — Jon Hughes (@hughesy_1985) July 22, 2023

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi — Jon Hughes (@hughesy_1985) July 22, 2023