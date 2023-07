Rosyjska tenisistka niewpuszczona do Polski

REKLAMA

Wczoraj, 21 lipca br. Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Vera Zvonareva, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju – poinformowało w MSWiA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że po przylocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina w Warszawie i w sobotę po godz. 12 odleciała do Podgoricy.

„Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego” – dodał resort.

W komunikacie resort zaznaczył, że Polska konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi.