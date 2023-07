Tragedia w centrum handlowym w Moskwie. Przynajmniej cztery osoby nie żyją [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej cztery osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało poparzonych w sobotę na skutek pęknięcia rury z gorącą wodą w centrum handlowym w jednej z dzielnic na zachodzie Moskwy – poinformowały władze rosyjskiej stolicy. Trwa akcja ratunkowa.

Do zdarzenia doszło w centrum handlowym Wriemiena Goda. Mer stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że wśród rannych są osoby poparzone. W jednym z ostatnich wpisów na Telegramie napisał, że nie żyją cztery osoby.

Lokalne media poinformowały dodatkowo, że woda zalała część centrum handlowego, rannych jest co najmniej 70 osób, a 20 kolejnych – wciąż uwięzionych w budynku.

Wszystkie osoby, które zginęły były pracownikami centrum handlowego. Powody awarii nie są na razie znane. Centrum handlowe, znane jako Wriemiena Goda, zostało otwarte w 2007 roku i mieści ponad 150 sklepów.

At least four people killed, several others injured after pipe carrying boiling hot water bursts at a shopping mall in Moscow #Moscow pic.twitter.com/RjmloUQHe5

In #Moscow a person has been "boiled alive" at a shopping centre.

An ammonium leak and a ruptured pipe caused boiling water to gush out at the Vremena Goda mall.

Many suffered burns while escaping but one person remained trapped and is said to have died. pic.twitter.com/xfHvpjotcN

— Tim White (@TWMCLtd) July 22, 2023