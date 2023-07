Atak nożownika w japońskim pociągu [VIDEO]

REKLAMA

Trzy osoby zostały ranne w niedzielnym ataku nożownika w pociągu w zachodniej Japonii. Policja poinformowała, że ​​napastnika aresztowała. Ofiary to 20-letni pracownik kolei oraz dwóch pasażerów w wieku 20 i 70 lat.

Trójka rannych została przewieziona do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Napastnikiem okazał się 37-latek, który był uzbrojony w trzy noże.

Został aresztowany na stacji Rinku Town w zachodnim regionie Osaki. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Zatrzymany przyznał się winy i ataku, który przeprowadził rankiem 23 lipca.

Tego typu brutalne przestępstwa są w Japonii rzadkością (brak większej kolonii imigrantów?). Wskaźnik zabójstw w tym kraju jest wyjątkowo niski.

Filmik nakręcony z zatrzymania mężczyzny wydaje się pokazywać niezbyt zdrowego psychicznie lub pijanego osobnika, który okrążony przez policjantów wykonuje ruchy „nindży” i starszy ich nożem:

