Koniec „Gay Pride Amsterdam”, bo była zbyt… rasistowska

Środowisko LGBT zaczyna przypominać węża zjadającego własny ogon lub zgodnie z terminologią Lenina, w miarę postępów ich rewolucji widać coraz więcej sprzeczności. Tylko się cieszyć, chociaż w Amsterdamie mieli tydzień swoich uciech, a teraz będą mieli dwa.

Po raz pierwszy od wielu lat w stolicy Holandii nie odbędzie się „Gay Pride Amsterdam”. Organizatorom dorocznej imprezy dla mniejszości seksualnych zarzucano, że impreza była zbyt zamknięta i ograniczona do „białych homoseksualistów”.

W przyrodzie nic jednak nie ginie i teraz będzie „Queer & Pride Amsterdam”. „Spełnia się życzenie najbardziej postępowej części queerowej społeczności” – opisał zmianę w niedzielę 23 lipca dziennik „De Volkskrant”.

Spór w sprawie imprezy, której kulminacją była sierpniowa parada łodzi na amsterdamskim kanale Prinsengracht, wybuchł jeszcze w 2022 roku. Część środowisk mniejszościowych, skupionych wokół organizacji „Queer Amsterdam”, oświadczyła, że impreza jest zbyt komercyjna i zdominowali ją „biali homoseksualiści”.

Organizacja chciała, aby bardziej skoncentrowano się na „aktywizmie” oraz „wykluczonych mniejszościach”; domagano się też rezygnacji z parady na łodziach. Nie zgadzała się na to fundacja „Pride Amsterdam”, która organizuje imprezę od 25 lat. Doszło do sporu, który został rozstrzygnięty przy udziale władz stolicy w grudniu ubiegłego roku.

Ustalono, że impreza będzie trwała nie tydzień jak dotychczas, ale… dwa tygodnie i rozpocznie się w sobotę 22 lipca. Pierwszy tydzień został oddany do dyspozycji „Queer Amsterdam”, a drugi dotychczasowym organizatorom. Jak informuje dziennik „Het Parool” organizatorzy doszli do porozumienia i parada na łodziach, jedna z najbardziej popularnych imprez masowych w stolicy Holandii, dojdzie do skutku i odbędzie się po raz 26. na kanale Prinsengracht 5 sierpnia.

Zgodnie z postulatem „Queer Amsterdam”, program został poszerzony „o wykluczone mniejszości”. W Marszu Równości, który odbył się w Amsterdamie w sobotę, demonstrowali przedstawiciele grup osób transpłciowych, niebinarnych, prostytutek oraz uchodźców. „Proletariusze wszystkich dewiacji połączyli się!

