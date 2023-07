Pierwsza wizyta izraelskiego premiera w Turcji od 15 lat

REKLAMA

Spotkanie Netanjahu z Erdoganem zostało zaplanowane na 28 lipca i będzie to pierwsza wizyta szefa rządu Izraela w Ankarze, od podróży tam premiera Olmerta w 2008 roku. Kilka dni wcześniej Turcję odwiedzi też przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmed Abbas (25 lipca).

Obydwie wizyty pokazują rosnącą rolę Turcji jako regionalnego mocarstwa. Benjamin Netanjahu zostanie przyjęty w Turcji przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w ramach oficjalnej wizyty państwowej.

REKLAMA

Prezydencja turecka informuje, że będzie to okazja do omówienia „stosunków turecko-palestyńskich i ostatnich wydarzeń w konflikcie izraelsko-palestyńskim, a także innych aktualnych kwestii międzynarodowych”.

Stosunki między obydwoma krajami były napięte po 2010 roku po śmiertelnym ataku sił izraelskich na turecki statek Mavi Marmara, który próbował dostarczyć pomoc do Strefy Gazy i przełamać izraelską blokadę. Izrael twierdził, że to palestyńskie terytorium jest kontrolowane przez „islamskich terrorystów z Hamasu”. Izrael utrzymuje blokadę w Strefie Gazy, by uniemożliwić Hamasowi import broni i innych towarów, które „mogłyby zostać wykorzystane do celów terrorystycznych”.

W maju 2018 r., po śmierci około pięćdziesięciu Palestyńczyków zabitych przez armię izraelską w Gazie, Turcja odwołała swojego ambasadora w Tel Awiwie i wydaliła ambasadora Izraela w Ankarze, a także izraelskiego konsula generalnego w Stambule. Izrael w odwecie odesłał tureckiego konsula generalnego z Jerozolimy.

Po kilku latach kryzysu stosunki dyplomatyczne między Turcją a Izraelem stopniowo się jednak ocieplały. W ciągu ostatniego roku doszło do kilku wizyt na wysokim szczeblu, w tym wizyty prezydenta Izraela Izaaka Herzoga w Ankarze.