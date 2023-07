Korwin-Mikke odpowiada Morawieckiemu i Kaczyńskiemu: „My nie będziemy…” [FOTO]

REKLAMA

Mateusz Morawiecki z zachwytem cytuje słowa Jarosława Kaczyńskiego o polityce społecznej. Janusz Korwin-Mikke jest zniesmaczony i zapewnia, że po objęciu władzy przez Konfederację „polityki społecznej” w ogóle nie będzie.

– Prowadzimy prężnie politykę społeczną. A co proponują nasi przeciwnicy? Nic! Nam zależy na tym, aby Polska się rozwijała, ale to mogą zrobić tylko sprawdzeni politycy – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier Jarosław Kaczyński w Stawiskach na Podlasiu.

„W punkt!” – napisał szef warszawskiego rządu Mateusz Morawiecki w swoich mediach społecznościowych, cytując słowa swojego szefa i zastępcy.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego nie spodobała się założycielowi Najwyższego Czasu! i współzałożycielowi Konfederacji – Januszowi Korwin-Mikkemu. Polityk prawicy nie ma najlepszego zdania o tzw. „polityce społecznej”.

„My nie będziemy prowadzić „polityki społecznej”, czyli okradać ludzi. Chcemy, by Polska się rozwijała – ale to mogą zrobić tylko kobiety dobrze wychowujące dzieci, uczeni, inżynierowie, robotnicy, rolnicy, lekarze… i wszyscy, wszyscy – byle nie politycy. Zwłaszcza ci sprawdzeni” – napisał na Twitterze poseł Nowej Nadziei, udostępniając wpis premiera Mateusza Morawieckiego.

