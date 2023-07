Nie żyje legendarny angielski piłkarz. Miał atak serca

REKLAMA

W wieku 69 lat zmarł na zawał serca były znakomity napastnik reprezentacji Anglii Trevor Francis, uczestnik mistrzostw świata 1982. Był pierwszym w historii piłkarzem w Wielkiej Brytanii, który kosztował milion funtów.

„Trevor Francis (…) dziś rano miał atak serca w swoim mieszkaniu w Hiszpanii” – napisano w oświadczeniu jego rodziny przekazanym brytyjskim mediom.

Karierę piłkarską rozpoczął w Birmingham City w 1970 roku, później występował m.in. w Nottingham Forest, Manchesterze City, Sampdorii Genua, Atalancie Bergamo, Queens Park Rangers i Sheffield Wednesday.

W barwach Nottingham Forest dwukrotnie triumfował w Pucharze Europy (obecnie Liga Mistrzów) – w 1979 i 1980 roku. W pierwszym z tych przypadków zdobył zwycięską bramkę w finale z Malmoe FF (1:0).

„Prawdziwa legenda Forest, która nigdy nie zostanie zapomniana” – przekazano w poniedziałkowym oświadczeniu tego klubu.

Był pierwszym graczem w Wielkiej Brytanii, który kosztował milion funtów – na początku 1979 roku, kiedy przeniósł się z Birmingham do Nottingham.

W reprezentacji Anglii w latach 1977–1986 wystąpił 52 razy i strzelił 12 goli. Trafił do siatki m.in. w meczach mundialu 1982 z Czechosłowacją i Kuwejtem.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.

A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr

— Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023