Znów to zrobił! Kozak Marcin Banot bez zabezpieczeń wspiął się na Montparnasse. Zobacz brawurowe nagranie!

REKLAMA

Marcin Banot ponownie, bez zabezpieczeń, wspiął się na paryski wieżowiec Montparnasse. Właśnie zamieścił w mediach społecznościowych zapierające dech w piersiach nagranie.

Na Montparnasse w Paryżu Marcin Banot wspinał się po raz drugi w życiu. Po kilkunastu dniach opublikował w internecie film dokumentujący jego wyczyn.

REKLAMA

„Wspinaczka na Montparnasse po szerokich oknach! Film ze wspinaczki wkrótce na kanale BNT. Przypominam wam, że zbieramy pieniądze na rehabilitacje mojego przyjaciela” – napisał na swoim Instagramie pod filmem.

Na YouTube dodał z kolei, że buty, w których wspinał się zostały wystawione na aukcję charytatywną, z której środki zostaną przeznaczone na rehabilitację Michała Skowronka z Bytomia.

Było to drugie podejście Banota do liczącej 210 metrów Wieży Montparnasse w Paryżu. Po raz pierwszy dokonał tego we wrześniu 2020 roku. Wówczas, w połowie drogi zjechał do niego na linie ratownik i namawiał do zaprzestania wspinaczki. Gdy mieszkaniec Świętochłowic odmówił, ratownik asekurował go przy wejściu na dach. Tam czekały już służby. Polak został na kilka godzin zatrzymany, a potem wypuszczony.

Marcin Banot ma za sobą kilka innych spektakularnych wejść bez zabezpieczeń na budynki. Wpinał się m.in. na hotel Marriott w Warszawie. We wrześniu 2021 roku, wraz z legendarnym Alainem Robertem, znanym jako „francuski Spider-Man”, wspiął się na budynek w paryskiej dzielnicy biznesowej La Defense. Akcja ta była wyrazem sprzeciwu wobec segregacji sanitarnej i prowadzonej wówczas polityce covidowej.

CZYTAJ TAKŻE: „Spider-Mani” zdobyli bez zabezpieczeń wieżowiec w proteście sanitarnym. Polak obok legendarnego Alaina Roberta! [VIDEO/FOTO]

Najnowszy wyczyn Marcina Banota można podziwiać na poniższym filmie.