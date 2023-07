Niemcy mają dość? Transparent na basenie: „Reemigracja dla bezpiecznych kąpielisk”

REKLAMA

Trzech mężczyzn wspięło się na dach nad wejściem na kąpielisko Inselbad w Stuttgarcie w Niemczech i rozwinęło transparent z rasistowskim hasłem. Domagali się wyrzucenia z kraju osób ze środowisk migracyjnych. W ostatnich tygodniach w Inselbad doszło do kilku napaści seksualnych na dziewczęta i młode kobiety

Na transparencie można było przeczytać słowa „Remigration fuer sichere Freibaeder” (Reemigracja dla bezpiecznych kąpielisk), powiedział w poniedziałek rzecznik policji w Stuttgarcie. W ostatnich tygodniach w Inselbad doszło do kilku napaści seksualnych na dziewczęta i młode kobiety – pisze portal RND.

Am #Inselbad in #Stuttgart gab es heute eine rassistische Aktion der Identitären Bewegung und deren Umfeld. Sie forderten auf einem Transparent alle Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland rauszuwerfen. In einer Stadt mit über der Hälfte der jungen Bevölkerung mit… pic.twitter.com/AHOgiWA9RT

— Luigi Pantisano (@LuigiPantisano) July 23, 2023