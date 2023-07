Rosja zaostrzyła zasady poboru do wojska

REKLAMA

Rosyjska Duma przyjęła we wtorek 24 lipca pakiet ustaw i poprawek regulujących pobór do armii. Rosną przede wszystkim kary za niestawienie się do rejestracji wojskowej. Brak stawiennictwa bez ważnego powodu grozi grzywną w wysokości od 10 do 30 tysięcy rubli. Wcześniej takie naruszenie było karane grzywną do trzech tysięcy rubli.

Za niezgłoszenie w komendzie uzupełnień np. zmiany stanu cywilnego, wykształcenia, stanowiska, zmiany miejsca pracy lub nauki lub przeprowadzki do nowego miejsca zamieszkania, grozi kara od 1 do 5 tysięcy rubli (wcześniej maksymalnie do trzech tysięcy).

REKLAMA

Kara od pięciu do 15 tysięcy rubli grozi tym, którzy nie zawiadomili organów wojskowych o opuszczeniu Rosji na okres ponad sześciu miesięcy lub nie stawili się na czas w wojskowym biurze rejestracji i poboru.

Od dziesięciu do 20 tysięcy rubli wyniesie grzywna dla tych, którzy podlegając poborowi, nie zgłosili opuszczenia miejsca zamieszkania w czasie poboru. Kary za uchylanie się od badania lekarskiego wzrosną z 3 tys. do 25 tys. Za celowe uszkodzenie lub utratę wojskowych dokumentów rejestracyjnych grozi grzywna do pięciu tysięcy rubli.

Przyjęta ustawa podnosi też granice wieku poborowego w Rosji. Teraz obowiązkowi podlegają Rosjanie w wieku od 18 do 30 lat (wcześniej 27 lat). Zmiana ta ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, co pokazuje, że Moskwa szykuje się na dłuższą wojnę. W pierwszym czytaniu projekt przewidywał ograniczenie wieku poboru od 21 roku życia.

Duma Państwowa przyjęła też ustawę o powoływaniu osób skazanych do służby wojskowej na podstawie umowy oraz wprowadziła zakaz opuszczania Rosji od dnia doręczenia zawiadomienia o poborze do wojska.

Uchylanie się od poboru grozi też zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, samozatrudnienie, może ograniczyć prawa do kierowania pojazdem, a nawet uzyskania pożyczki.

Źródło: RIA Nowosti