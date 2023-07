Samolot pożarniczy rozbił się w trakcie akcji gaśniczej, tuż po zrzuceniu wody [VIDEO]

REKLAMA

W Grecji rozbił się we wtorek samolot pożarniczy typu Canadair, na pokładzie były co najmniej dwie osoby – poinformowała grecka straż pożarna, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów. Nie wiadomo, czy załoga maszyny przeżyła wypadek.

Według państwowej telewizji ERT wypadek wydarzył się w okolicach miejscowości Platanisto na wyspie Eubea na południu Grecji, blisko Aten.

Na filmie pokazanym przez stację telewizyjną widać jak samolot tuż po zrzucie wody, w trakcie manewru zawracania, traci wysokość i uderza w ziemię.

