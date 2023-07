Ślubu córce Czarnka udzielił niemiecki duchowny. Ile kosztowało wesele?

REKLAMA

Córka ministra edukacji w rządzie PiS-u, Przemysława Czarnka, wyszła niedawno za mąż. Ślubu młodym udzielił duchowny-Niemiec, który specjalnie na tę okazję przyjechał do Polski. Polityk odprowadził swoją latorośl do ołtarza protestanckim zwyczajem. Wiadomo, ile kosztował „talerzyk” na weselu, które miało miejsce po ceremonii.

Ślub Julii Czarnek, córki ministra edukacji w rządzie PiS-u, miał miejsce kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie.



Ślubu młodej parze nie udzielił lokalny kapłan. Specjalnie na tę okazję do Polski przyjechał kard. Gerhard Müller – duchowny z Niemiec, który jest zaprzyjaźniony z rodziną Czarnków.

Internauci rozpisują się o tym, że Przemysław Czarnek odprowadził swoją córkę do ołtarza protestanckim zwyczajem, co jest sprzeczne z jego medialną postawą tradycjonalisty.

Wiele osób twierdzi również, że strój panny młodej, z dekoltem i odkrytymi ramionami, również był dość mało skromny jak na córkę tak konserwatywnego (przynajmniej z pozoru) polityka.

„Fakt” ujawnia, że impreza odbyła się w dworku niedaleko Lublina. Nie wiadomo, ile dokładnie polityk zapłacił za wesele córki, ale według wyliczeń gazety, mogło to być co najmniej 26 tysięcy złotych za samą salę, tradycyjny obiad i wódkę dla ok. 100 gości. Nie jest to zbyt duża kwota jak na wesele, ale bardzo możliwe, że pakiet dla córki ministra był bardziej urozmaicony.