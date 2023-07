Specjalne schody do samolotu Bidena

REKLAMA

Upadki wiekowego Bidena nz schodach prezydenckiego samolotu, spowodowały, że skonstruowano dla niego specjalne zejście, by takich wypadków uniknąć. W perspektywie chęci reelekcji, potknięcia obecnego prezydenta USA mocno niszczą jego wizerunek.

Media jednak szybko wychwyciły, że obecnie schody do samolotu Air Force One mają znacznie krótsze stopnie, tak, by Bidenowi było łatwiej i bezpieczniej schodzić i wchodzić. Skojarzono to z tym, że wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami, a stan zdrowia Joe Bidena niepokoi nawet jego bliskich doradców.

REKLAMA

Amerykański prezydent jest często wykpiwany za swoje potknięcia. Najgłośniej było o incydencie z 2021 roku, kiedto świat obiegły zdjęcia Joe Bidena potykającego się na stopniach słynnego samolotu Air Force One.

Doradcy prezydenta zdecydowali się więc na niekonwencjonalne rozwiązanie i nakazali wyposażyć Air Force One w schody z krótszą wysokością stopni. NBC News przeprowadziła nawet analizy podróży prezydenckich, z których wynika, że na 37 przypadków korzystania ostatnio z trapu samolotowego, zrobione na zamówienie schody, dostosowane do kroku Bidena, były w użyciu 31 razy.

80-letni obecnie prezydent Stanów Zjednoczonych mocno martwi Demokratów, którzy obawiają się, że właśnie jego wiek, może mu uniemożliwić reelekcję, a wielu amerykańskich wyborców zwątpi w jego fizyczną zdolność do rządzenia. W kwietniu ukazał się w NBC News sondaż, z którego wynika, że ​​prawie 70% Amerykanów już nie chce, aby Joe Biden startował po raz kolejny w wyborach roku 2024.

Źródło: NBC/ Le Parisien