Mentzen u Cejrowskiego, czyli rozmowa ideowca z realistą [VIDEO]

Prezes Nowej Nadziej Sławomir Mentzen był gościem słynnego podróżnika z Kociewia – Wojciech Cejrowskiego. Panowie rozmawiali głównie o gospodarce.

Wojciech Cejrowski stwierdził, że dług publiczny powinien zawsze wynosić „zero” i powinno to być wpisane do Konstytucji.



– I co pan na to? – zapytał lidera Konfederacji podróżnik.

– W świecie idealnym dobrze, żeby tak było. Natomiast w świecie nieidealnym, w tym, w którym my żyjemy, są takie przykre sprawy, jak na przykład wojny. Wydaje mi się, że gdyby okazało się, że idziemy na wojnę, albo ktoś idzie na wojnę z nami, to zanim ludzie rzucą te obrączki [Cejrowski zaproponował dobrowolne wpłaty obywateli w przypadku np. wojny – red.], zanim się je stopi, sprzeda i kupi za to czołgi, to może być zbyt późno. W związku z czym wydaje mi się, że państwo ma wtedy prawo, zaciągnąć taki dług – powiedział polityk.

Słynny Kociewiak stwierdził, że nie zgadza się ze Sławomirem Mentzenem w tej kwestii. Cejrowski dopuściłby pożyczki jedynie w przypadku wprowadzenia stanu wojennego. Podróżnik zauważył jednak, że w zasadzie obaj powiedzieli coś podobnego, jednak różnica polega na mechanizmie.

W trakcie rozmowy Cejrowski i Mentzen głównie się ze sobą zgadzali. Różnice między tym, co mówili, wynikały głównie z tego, że podróżnik mówił jak ideowiec (np. gdy mówił o zakazie wypuszczania obligacji przez państwo), a Sławomir Mentzen jak osoba, która osadza te idee w realnym świecie, do którego zasad czasem musi się nagiąć.

Widać to było na przykład wtedy, gdy Wojciech Cejrowski mówił o podatkach, których według niego nie powinno być (jak np. w Arabii Saudyjskiej). Sławomir Mentzen zgodził się, że chciałby, aby tak było, ale przypomniał o zobowiązaniach, które państwo już zaciągnęło i ocenił, że nie jest możliwe zupełnie wyeliminowanie podatków.

Lider Nowej Nadziej ocenił, że podatki powinny być „niskie, proste i łatwe do ściągnięcia”.

Komentujący na YouTubie bardzo wysoko ocenili rozmowę podróżnika z politykiem. „Dla mnie to mega ciekawa rozmowa. Jak widać można merytorycznie dyskutować nawet czasami się nie zgadzać ale wymieniać poglądy podając swoje argumenty nie obrażając się nawzajem. Gdyby wszyscy nasi politycy tak rozmawiali i razem coś chcieli zrobić dobrego dla Polski to nasza ojczyzna byłaby w czołówce najlepiej rozwijających się krajów w Europie” – napisał jeden z użytkowników.

