Zamach stanu. Prezydent internowany przez swoją gwardię, a armia stawia „ultimatum”

W Nigrze doszło do zamachu stanu. W środę 26 lipca trwały w tym kraju intensywne negocjacje. Prezydent Mohamed Bazoum został zatrzymany przez swoich gwardzistów w Niamey po „rozmowach”, które się nie powiodły. Armia postawiła gwardii „ultimatum”.

W komunikacie opublikowanym na Twitterze prezydencji Nigru poinformowano, że w środę rano „elementy gwardii prezydenckiej (GP) zaangażowały się w antyrepublikański ruchy i bezskutecznie próbowały uzyskać poparcie narodowych sił zbrojnych”.

Dodano, że „wojsko i gwardia narodowa są gotowe zaatakować te jednostki Gwardii Prezydenckiej, które doprowadziły do zachwiania ustroju, o ile nie powrócą pod rozkazy władz”. Komunikat informuje, że prezydent Bazoum i jego rodzina „mają się dobrze”.

Ponad 15-milionowa Republika Nigru to państwo położone w Afryce Zachodniej na Saharze, bez dostępu do morza. Graniczy z Algierią (956 km), Libią (354 km), Czadem (1175 km), Nigerią (1497 km), Beninem (266 km), Burkina Faso (628 km) i z Mali (821 km). To państwo francuskojęzyczne.

Od 2 kwietnia 2021 roku urząd prezydenta sprawuje Mohamed Bazoum. Wcześniej był m.in. szefem MSW. W wyborach prezydenckich 2020 roku wygrał w drugiej turze z byłym prezydentem Mahamane Ousmanem. W 2021 roku w tym kraju doszło już do próby puczu.

A recent interview with #Niger president Mohamed Bazoum – „Don’t expect him to show any leniency towards the officers who carried out the coup.” https://t.co/ewsN8cI9zD

