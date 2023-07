Opolskie. 44-letnia Ukrainka zaczepia przechodniów i się obnaża

REKLAMA

Brzeg w woj. opolskim (hist. Dolny Śląsk). 44-letnia Ukrainka, która przebywa w Polsce od kilku lat, zaczepia mieszkańców i obnaża się przed nimi. Gdy ktoś zwróci jej uwagę, kobieta obrzuca go wyzwiskami.

W sieci pojawiło się sporo nagrań z Brzegu, na których widać 44-latkę, która zaczepia przechodniów i obnaża się przed nimi.

Kobieta, gdy ktoś zwraca jej uwagę, staje się wulgarna i obrzuca daną osobę wyzwiskami. 44-latka zaczepia zarówno mieszkańców Brzegu, jak i turystów, czy migrantów z Ukrainy.

Kobieta często jest widywana jak tańczy na ulicy i nagle ściąga spodnie oraz bieliznę. Czasem staje przed niczego nieświadomymi przechodniami i podnosi bluzkę do góry.

Jak się okazuje, jest to obywatelka Ukrainy, która w Polsce przebywa już od kilku lat. Kobieta jest dobrze znana policji. Funkcjonariusze zatrzymywali ją już wielokrotnie – nie tylko w związku z obnażaniem się, ale także z powodu drobnych kradzieży.

– Policjanci reagują na każde otrzymane zgłoszenie. Znane są nam przypadki szeroko rozumianego zakłócania porządku publicznego przez 44-letnią kobietę. Policjanci wielokrotnie podejmowali interwencję w stosunku do tej osoby. Była ona zatrzymywana i karana mandatami. Prowadzimy również kilka postępowań. Dotyczą one zarówno wykroczeń jak i przestępstw, dlatego to sąd zdecyduje o dalszych losach tej kobiety – mówi asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Ukrainka nie ma statusu uchodźcy, a do Polski przybyła kilka lat przed wybuchem wojny. Z informacji podawanych przez media wynika, że w przeszłości była pod opieką specjalisty i najpewniej ma problemy psychiczne.