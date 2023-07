Podejrzane okoliczności śmierci Sinead O’Connor? Policja wyjaśnia

REKLAMA

Ciało Sinead O’Connor zostało znalezione w środę przed południem w jej domu w Londynie Zgon stwierdzono na miejscu, okoliczności jej śmierci nie są traktowane jako podejrzane – przekazała w czwartek londyńska policja metropolitalna.

„Policja została wezwana w środę 26 lipca o godz. 11.18 w związku z otrzymaną informacją o niereagującej na bodźce kobiecie pod adresem mieszkalnym w obszarze SE24 (kod pocztowy w południowo-wschodnim Londynie). Funkcjonariusze przybyli na miejsce. 56-letnia kobieta została uznana za zmarłą na miejscu zdarzenia” – wyjaśniła policja, dodając, że jej najbliżsi krewni zostali powiadomieni, a akta sprawy zostaną przekazane koronerowi.

REKLAMA

Informację o śmierci 56-letniej irlandzkiej piosenkarki przekazała w środę wieczorem jej rodzina. „Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Sinead. Jej rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i poprosili o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie” – napisano w krótkim oświadczeniu rodziny.

Dwa tygodnie temu O’Connor poinformowała fanów, że niedawno przeprowadziła się z powrotem do Londynu po 23 latach nieobecności i jest „bardzo szczęśliwa, że jest w domu”. Przekazała też, że kończy pracę nad albumem, który zostanie wydany na początku przyszłego roku i planuje rozpocząć światową trasę koncertową, obejmującą Australię, Nową Zelandię, Europę i Stany Zjednoczone.

Artystka zyskała światową sławę dzięki piosence „Nothing Compares 2 U”, która znalazła się na jej wydanej w 1990 r. drugiej płycie „I Do Not Want What I Haven’t Got”. Ale znana była także z bezkompromisowo wyrażanych poglądów na tematy społeczno-polityczne, w tym na kwestie religijne.