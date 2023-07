Wspólna konferencja Mariana Banasia i Sławomira Mentzena. Padły mocne deklaracje [VIDEO]

REKLAMA

Potrzebna jest zmiana ustawy o NIK, która wzmocni jej niezależność. Konfederacja deklaruje całkowite poparcie suwerenności NIK i wzmocnienie jej uprawnień – mówił w czwartek prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podczas wspólnej konferencji ze współprzewodniczącym Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

– Konfederacja zadeklarowała całkowite poparcie niezależności Najwyższej Izby Kontroli i wzmocnienie jej uprawnień jako organu konstytucyjnego stojącego na straży grosza publicznego, patrzącego na ręce każdej władzy, niezależnie jaka opcja polityczna ją sprawuje – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej przed siedzibą NIK Marian Banaś.

REKLAMA

Prezes NIK podkreślił, że środki publiczne są własnością obywateli, którzy mają prawo znać sposób ich wydatkowania. Podkreślił, że władza nie może mieć monopolu na informacje dotyczące stanu zadłużenia państwa, który pod koniec 2022 r. oficjalnie wyniósł 1 bln 209 mld zł, a faktycznie miał być na poziomie 1 bln 512 mld zł.

Banaś zaznaczył, że potrzebna jest zmiana ustawy o NIK, która wzmocni jej niezależność poprzez m.in. przyznanie jej uprawnień prokuratorskich, zagwarantowanie pełnego prawa kontroli spółek Skarbu Państwa i ich fundacji, funduszy operacyjnych służb specjalnych oraz zagwarantuje „godziwy” budżet na wynagrodzenia pracowników NIK.

– Nowelizacja ustawy da gwarancje, że wszystkie środki publiczne będą wydawane zgodnie z prawem, w sposób w pełni przejrzysty, transparentny i gospodarny. Wszystkie te postulaty zawarte w naszym projekcie zmiany ustawy o NIK popiera Konfederacja i dlatego stoimy tu razem z jej prezesem Sławomirem Mentzenem. Liczę na to, że również pozostałe siły polityczne poprą tej projekt – powiedział.

Obecny na konferencji lider Konfederacji Sławomir Mentzen podkreślił, że Polska potrzebuje całkowicie niezależnej NIK, która w jego ocenie jest „jedyną instytucją niezawłaszczoną przez partię rządzącą”.

– Będziemy wspierać niezależność Najwyższej Izby Kontroli zarówno w tej, jak i w przyszłej kadencji. Będziemy chronić NIK przed tym oraz przed każdym kolejnym rządem – zadeklarował Mentzen.

Mam nadzieję, że pozostałe partie opozycyjne również poprą ustawę o rozszerzeniu kompetencji NIK. Nie chcecie przecież kryć wałów PiS w spółkach Skarbu Państwa. Nie chcecie? Prawda? — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 27, 2023

Mentzen: NIK powinien być niezależny od rządu, od każdego rządu

Po konferencji prasowej prezes Nowej Nadziei zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził nadzieję, że należy postawić na „jak najwyższy poziom jawności, transparentności, ale też kontroli”.

„Polska potrzebuje niezależnego NIK. Jest to jedyna instytucja, która nie została zawłaszczona przez partię rządzącą, i to pomimo bardzo brutalnych prób. Tam gdzie pojawiają się publiczne pieniądze, publiczny majątek, pojawia się dla polityków pokusa kradzieży. Żeby to ograniczać, trzeba stawiać na jak najwyższy poziom jawności, transparentności, ale też kontroli. Dlatego trzeba bronić niezależności NIK nie tylko w tej, ale i w przyszłej kadencji. Nie tylko przed tym, ale i przyszłym rządem. NIK powinien być niezależny od rządu, od każdego rządu. Co więcej trzeba rozszerzyć kompetencje NIK. Nie powinno być żadnych wątpliwości, że NIK musi mieć prawo do kontrolowania spółek skarbu państwa, fundacji spółek skarbu państwa. Wzorem IPN powinien mieć uprawnienia prokuratorskie. Dlatego w tej oraz przyszłej kadencji będziemy bronić niezależności NIK oraz pracować nad rozszerzeniem jego kompetencji” – napisał Mentzen.