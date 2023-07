Zmiana w kwestii praw telewizyjnych. TVP zagarnia sport

REKLAMA

Portal WirtualneMedia.pl informuje o zmianach, jakie zaszły w kwestii praw telewizyjnych do pokazywania krajowych rozgrywek piłkarskich. TVP rozszerza swoje wpływy i będzie miała prawa do pokazywania nowych imprez futbolowych.

Wirtualne Media informują o zmianach w prawach telewizyjnych, które zaszły między TVP a Polsatem. Telewizji Polska zyska wyłączne prawo do transmisji Pucharu Polski.



To jednak nie koniec zmian w prawach do transmisji meczów. Jeśli polski kibic będzie chciał obejrzeć pierwszo- oraz drugoligowe krajowe rozgrywki, Ligę Kobiet lub rozgrywki U-19, to również będzie musiał włączyć TVP.

Na zmianach mocno ucierpi Polsat, który transmitował rozgrywki Pucharu Polski nieprzerwanie od 2014 roku.

Zmiany mają wynikać z tego, że PZPN chce zwiększać zasięg dotarcia do kibiców za pośrednictwem telewizji i wierzy, że z TVP będzie to łatwiejsze.

– Aspekt finansowy jest rzecz jasna istotny, natomiast dla nas liczy się również zasięg, a zatem liczba gospodarstw domowych, do których dotrą rozgrywki. Dziś te produkty znajdują się na etapie budowy wartości marketingowej, odpowiednia ekspozycja przyspieszy ten proces – mówił w czerwcu 2023 roku Wachowski.