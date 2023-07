TAM odnaleziono zagubione popiersie Mikołaja Kopernika

REKLAMA

Z inicjatywy ambasady RP w Hadze udało się odnaleźć zagubione popiersie Mikołaja Kopernika. Znajdowało się ono w prywatnym ogrodzie. Zostanie ono odnowione i ponownie umieszczone się na jednym z budynków w tym mieście.

W czwartek na ogrodzeniu ambasady RP w Hadze zawisła wystawa plenerowa poświęcona polskim regionom związanym ze słynnym polskim astronomem Mikołajem Kopernikiem.

„Wystawa jest zaproszeniem dla holenderskich odbiorców między innymi do odpoczynku we wspaniałej przyrodzie Warmii i Mazur, Pomorza i Kujaw, a także okazją do odkrycia wyjątkowej postaci jaką był Mikołaj Kopernik” – powiedział PAP charge d’affaires Piotr Samerek.

Wystawę, zorganizowaną we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie, można oglądać od 27 lipca roku do 31 sierpnia przy ulicy Alexanderstraat 25.

Podczas przygotowań do obchodów Roku Kopernika w Niderlandach attache kulturalna ambasady RP w Hadze Natalia Zweekhorst-Kruger rozpoczęła poszukiwanie miejsc związanych z polskim astronomem w tym mieście.

Okazało się, że na jednym z budynków na placu Copernicusplein znajdowała się niegdyś rzeźba Kopernika, której odsłonięcia dokonano 14 lipca 1908 roku. Jednak ślad po niej zaginął, a jej ostatnie zdjęcie pochodzi z 1965 roku.

„Zebrała się grupa entuzjastów, Holendrów i Polaków, i rozpoczęliśmy poszukiwania” – mówi PAP Zweekhorst-Kruger. Okazało się, że po paru tygodniach poszukiwań popiersie odnalazło w prywatnym ogrodzie.

Jak deklaruje attache, znalazł się już holenderski artysta, który naprawi rzeźbę, zanim zostanie ona ponownie umieszczona na budynku znajdującym się przy Copernicusplein.

„Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się sfinalizować projekt i polski astronom ponownie będzie spoglądał z góry na Copernicusplein” – mówi Zweekhorst-Kruger.

(PAP)