Ukraina blokuje import drobiu z Polski! Poważne konsekwencje dla hodowców

Konfederacja domaga się pilnych działań ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii i innych powołanych do tego typu spraw instytucji, by jak najszybciej wyjaśniły ukraińską blokadę na import drobiu z Polski.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował 14 lipca br., że w związku z wystąpieniem w województwie podlaskim ogniska rzekomego pomoru drobiu władze Ukrainy decyzją z dnia 13 lipca br. wprowadziły zakaz importu z całego terytorium Polski jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz produktów i surowców pochodzących z drobiu za wyjątkiem produktów, które zostały przetworzone metodą gwarantującą zniszczenie czynnika wywołującego daną chorobę.

Konfederacja zwraca uwagę, że choć rzekome ognisko pomoru drobiu wykryto w woj. podlaskim, to Ukraina nie zastosowała zasady regionalizacji. Prawicowa partia uważa, że decyzja wschodnich sąsiadów jest co najmniej podejrzana i może być pretekstem do zatrzymania importu z całego kraju.

W związku z tym, Konfederacja złożyła zapytanie do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie rzeczywistej sytuacji handlowej i rozprzestrzeniania się choroby. Konieczne jest – zdaniem partii – uzyskanie informacji na temat faktycznego stanu rozprzestrzenienia choroby, jej zasięgu terytorialnego oraz ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się.

Piotr Lisiecki, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, podkreśla, że blokada importu ma poważne konsekwencje dla polskich hodowców. Setki tysięcy piskląt, które zostały wcześniej zamówione przez ukraińskich kontrahentów, nie mogą trafić na Ukrainę, co powoduje ogromne zamieszanie cenowe na krajowym rynku. Choroba, która wystąpiła na terenie Polski, nie stanowi zagrożenia dla ludzi, a hodowcy stosują odpowiednie szczepienia. Zawieszenie eksportu powinno być ograniczone tylko do powiatów, w których wykryto ogniska chorobowe.

Konrad Sajkowski, lider Konfederacji z okręgu elbląskiego, zaznacza, że Ukraina podpisała umowy z Polską i Unią Europejską, które obejmują wzajemne zobowiązania w zakresie zdrowia zwierząt i regionalizacji. Konfederacja wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania ze strony ukraińskiej w rozwiązanie sytuacji i wzywa polski rząd do działania w obronie interesów polskich hodowców.

Konferencja prasowa zakończyła się apelem do Głównego Inspektoratu Weterynarii o podjęcie działań w celu uruchomienia eksportu drobiu z Polski, uwzględniając regionalizację i współpracę międzynarodową. Konfederacja oczekuje także, że ukraińskie władze podejmą konstruktywne działania w celu przywrócenia handlu między oboma krajami.