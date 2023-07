Zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej zabytek wraca do Polski

REKLAMA

Po ponad 80 latach dzwon kościelny z Monachium powraca do Polski. Dzwon z kościoła w Kuźniczysku na Śląsku został zdemontowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Nie wiadomo, w jaki sposób trafił do kościoła w Monachium – informuje portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

Jak poinformował Dekanat Ewangelicko-Luterański, w czasie II wojny światowej dzwon został zdemontowany w Grosshammer (Kuźniczysko) na Śląsku w tamtejszym kościele ewangelickim i przewieziony do Hamburga. Tam miał być stopiony dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Nie wiadomo, w jaki sposób dzwon, który według dekanatu stanowi ważny zabytek kultury, ocalał i trafił w nienaruszonym stanie do kościoła w Monachium. Kościół protestancki nie korzysta z samego kościoła od 2005 roku. Obecnie jest używany przez gruzińską Cerkiew Prawosławną.

We wtorek został przekazany polskiej gminie Trzebnicy.

Dzwon został odlany we Wrocławiu w 1792 roku. Już w latach 90. potomek rodziny wywodzącej się z Kuźniczyska badał drogę dzwonu do Górnej Bawarii. Ponieważ gmina Trzebnica, do której należy Kuźniczysko, obecnie remontuje zdewastowany budynek kościoła, dzwon ma teraz powrócić – informuje „Sueddeutsche Zeitung”.