Dostała w zastępstwie samochód elektryczny. Nazajutrz spłonął jej dom [VIDEO]

REKLAMA

Przygoda z samochodem elektrycznym trwała bardzo krótko i na dodatek skończyła się fatalnie. Kobieta dostała w zastępstwie elektryka, a ten już następnego dnia spłonął doszczętnie w jej garażu. Ogień przedostał się także do części mieszkalnej.

Chodzi o luksusowy model Mercedes EQE 350+ z 2023 roku. Mieszkająca w Nocatee na Florydzie Jennifer Ruotolo dostała ten samochód elektryczny w zastępstwie. Jej auto trafiło na kilka dni do serwisu.

REKLAMA

Elektryczny mercedes wytrzymał niecałe 24 godziny. Stojąc w garażu ni stąd, ni zowąd zapalił się. – W pewnym momencie mój mąż usłyszał syk i trzask. Wszedł do garażu pełnego dymu. Samochód zapalił się i eksplodował – relacjonuje Jennifer.

Ogień pochłonął cały garaż, po czym przedostał się częściowo na strych i drugie piętro domu. Małżeństwo mieszkało w nim od pięciu lat. Trwa ocenianie szkód. Wstępnie mowa nawet o stratach na kwotę miliona dolarów.

Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru elektryka – wyjaśni to śledztwo. Na pewno w momencie eksplozji auto nie było podłączone do ładowania. Wcześniej Mercedes wycofał z rynku kilka modeli EQE 350 z powodu wadliwego systemu, który nie wykrywał awarii akumulatorów.

„Za każdym razem, gdy otrzymujemy zgłoszenie o takim incydencie, traktujemy sprawę bardzo poważnie. W takim przypadku będziemy współpracować z odpowiednimi urzędnikami i ekspertami, aby natychmiast ustalić pierwotną przyczynę i podjąć odpowiednie dalsze kroki” – napisał producent samochodów w odpowiedzi na zapytanie serwisu Carscoop.