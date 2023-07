USA przekażą znaczną pomoc wojskową Tajwanowi

REKLAMA

Wartość nowej pomocy wojskowej dla Tajwanu ma wynieść 345 milionów dolarów. Ro Republiki Chińskiej (Tajwanu) mają trafić systemy obserwacyjne i rozpoznawcze, amunicja, części zamienne oraz inny sprzęt wojenny.

Waszyngton od lat sprzedaje Tajpej broń, ale ta nowa transza pomocy ma pochodzić bezpośrednio z zapasów amerykańskich, podobnie jak w przypadku broni dostarczanej Ukrainie, bezpośrednio ze składów. Decyzję o zatwierdzeniu takiej pomocy zatwierdził prezydent USA Joe Biden. Biały Dom ogłosił to w piątek wieczorem.

Amerykańska decyzja z pewnością mocno rozzłości Pekin. Żadne szczegóły dotyczące charakteru dostaw nie zostały podane. Biały Dom w zwięzłym oświadczeniu mówił o „sprzęcie obronnym” i „szkoleniach wojskowych”.

Anonimowe źródło w Pentagonie podało, że chodzi o systemy nadzoru i rozpoznania, amunicję, części zamienne do wcześniej dostarczanego uzbrojenia, a także o pewne ilości nowego sprzętu. Komunistyczne Chiny, które uważają Tajwan za część swojego terytorium, systematycznie protestuje przy każdym ogłoszeniu pomocy wojskowej dla wyspy.

Dostawy na Tajwan to wypełnienie uchwały Kongresu, upoważniającej rząd do wydania do jednego miliarda dolarów na wyposażenie obronności wyspy, w obliczu „ekspansjonistycznych” deklaracji Pekinu. Uwagę zwraca jednak fakt, że transzę pomocy ogłoszono w momencie wznowienia dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, po serii wizyt wyższych urzędników amerykańskich w Pekinie, w tym szefa dyplomacji Antony’ego Blinkena. Ostatnio do Pekinu polecieli także sekretarz Skarbu Janet Yellen i wysłannik ds. klimatu John Kerry.

Rozmowy wydają się iść opornie. Podczas wizyty Anthony’ego Blinkena w Pekinie w połowie czerwca obie strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie Tajwanu, mając nadzieję na utrzymanie… komunikacji. Teoretycznie Chiny opowiadają się za pokojowym zjednoczeniem z Tajwanem, ale nie wykluczają jednak użycia siły.

Źródło: AFP